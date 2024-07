Slika zaboravljena na autobuskoj stanici VRIJEDNA MILIONE

Malo Ticijanovo remek-delo pronađeno na autobuskoj stanici prodato je za preko 22 miliona dolara.

Dva puta ukradena slika italijanskog renesansnog majstora Ticijana, koja je pronađena u plastičnoj kesi na autobuskoj stanici u Londonu, prodata je u utorak na aukciji za 22,3 miliona dolara.

Djelo "The Rest on the Flight into Egypt" je procijenjeno u aukcijijskoj kući Christie's u Londonu između 15 miliona i 25 miliona funti. Na kraju je slika dostigla cijenu od 17,5 miliona funti (22,3 miliona dolara), navodi Christie's u saopštenju na svom sajtu.

Slika prikazuje Isusa, Mariju i Josifa kako se odmaraju na putu za Egipat nakon što su saznali da Irod, kralj Judeje, želi da ubije mladog Hrista.

Ticijan, čije je pravo ime bilo Ticijano Večerio, djelo je napravio u prvoj deceniji 16. veka, na početku svoje karijere. dimenzija 46,2 centimetra x 62,9 centimetara, djelo je malo u poređenju sa nekim od masivnih djela po kojima je Ticijan postao poznat kasnije u životu.

Nakon promjene vlasnika slike među raznim evropskim aristokratama, sliku su uzele, kao vid pljačke, Napoleonove trupe tokom francuske okupacije Beča 1809. godine i odnele je u Pariz.

Vraćena je u Beč 1815. i ponovo premještena kroz privatne kolekcije pre nego što je završila kod Džona Aleksandra Tina, 4. markiza Bata, u Viltširu u Engleskoj.

Godine 1995. slika je ukradena je iz Longlita, doma Tinovih potomaka, i nestala je sedam godina, prije nego što ju je na autobuskoj stanici u Londonu pronašao umetnički detektiv Čarls Hil, piše CNN.

