OD JAHORINE DO PARIZA "BALAŠEVIĆEVOM RUTOM": Poduhvat tokom kojeg će čuveni "reno 4" preći 4.000 kilometara (FOTO)

Ekipa, koju čine otac i sin Danko i Andrej Mijović i Marko Košarac, krenula je danas ispred olimpijskih krugova na Jahorini na put dug oko 4.000 kilometara do Pariza, a putovanje ima i humanitarnu misiju.

Izvor: Maja Krsmanović Brčkalo/Srna

Vozač oldtajmera Danko Mijović iz Istočnog Sarajeva izjavio je novinarima da su djeca, Andrej i Marko, organizatori putovanja te da idu s ciljem da podrže srpske olimpijce koji za sada nemaju zlatnu medalju - to su Novak Đoković, Nikola Jokić, Nemanja Majdov i Ivana Španović.

"Ideja je došla sasvim slučajno. Mi imamo oldtajmer `mercedes` i jedne prilike me sin pitao dokle on može da ide,na što sam ja odgovorio - ma može na kraj svijeta. Nakon toga, sin je rekao možemo li bar otići na Olimpijadu u Pariz, a s obzirom na to da naši prijatelji Sanja i Marko imaju automobil `reno četiri`, saglasili smo se da onda odemo oldtajmerom", priča Mijović za Srnu.

Mijović dodaje da idu na put dug oko 1.900 kilometara u jednom pravcu i da će im trebati oko tri dana, da će u Parizu boraviti dva dana, a nazad će im trebati četiri dana jer se planiraju vratiti drugim putem preko Švajcarske.

On navodi da putovanje ima i humanitarni karakter jer će svi moći kupovati kilometre i tako pomoći u nastavku liječenje sugrađanina Miloša Božovića, nekadašnjeg golmana "Slavije" koji je na utakmici 2014. godine doživio tešku povredu glave.

Putovanje je podržao Olimpijski centar "Jahorina", a direktor Dejan LJevnaić rekao je da ekipa oldtajmerom simbolično kreće sa Jahorine koja ima olimpijski duh jer su tu 1984. godine održane Zimske olimpijske igre.

LJevnaić kaže da njihov podvig nije samo test izdržljivosti ovog automobila nego što su spojili istoriju, sport i humanost.

On je pozvao sve da se pridruže njihovoj inicijativi i kupe što više kilometara za liječenje Miloša Božovića.

Marko Košarac rekao je da je imao raznih putovanja oldtajmerom ali da nikada nije išao na tako dalek put, da ima pozitivnog straha ali i da je uvjeren da će sigurno stići do Pariza.

"`Reno četiri` je iz 1984. godine i ne održavam ga sam ja nego uz pomoć porodice. Drago mi je što putujem sa Dankom i Andrejom sa kojima sam prošao dosta toga pa očekujem lijepo druženje i da sve prođe u najboljem redu", istakao je Košarac.

Petnaestogodišnji Andrej Mijović kaže da će ovo biti avantura života i da je sretan što idu na Olimpijadu u Pariz.

On objašnjava da su se odlučili da idu rutom po pjesmi Đorđa Balaševića "Oprosti mi Katrin" pa će ići Pula-Trst-Torino-Milano-Grenobl-Pariz.

