Koliko ste stidljivi? Prvo što ugledate otkriva da li vas gužva parališe ili ste duša svake žurke

Pogledajte sliku i otkrićete da koliko ste stidljivi čak i ako tvrdite da niste.

Izvor: Printscreen/dzen.ru

Vizuelni testovi ličnosti predstavljaju odličan alat da saznate mnogo novih stvari o sebi. Vaša uvjerenja, čak i ona skrivena u dubini podsvjesti mogu se otkriti uz pomoć optičkih iluzija. Ti testovi su slični ogledalima, jer nam omogućavaju da vidimo sebe na načine koje bismo inače propustili. Vizuelna percepcija nije samo vizija, to je put ka razumijevanju podsvijesti. Ono što odmah primijetimo često odražava naše najdublje emocije, skrivene želje, čak i strahove.

Testovi zasnovani na slici omogućavaju nam da vidimo svoj unutrašnji odraz na neočekivane načine. Na prvi pogled možemo da identifikujemo motive i obrasce ponašanja koji nas vode kroz život, a da to ne shvatamo.

Psiholozi znaju da uvijek postoji direktna veza između ličnosti osobe i podsvijesti. Obična slika, tačnije način na koji je doživljavate, može mnogo reći o karakteristikama vaše ličnosti. Ako želite da naučite nešto novo o sebi, pogledajte ovu sliku, on će vam reći da li jeste i koliko ste stidljivi. Šta ste prvo vidjeli: pijetla ili usne?

Tumačenje testa:

Vidjeli ste petla

Vi ste jako stidljiva osoba. Ne volite bučna društva, ali uvijek održavate prijateljske odnose. Volite da radite i uvijek imate puno ideja. Obožavate da komunicirate sa ljudima, ali za to je važno da stvorite posebne situacije i doći do njih u pravom raspoloženju. Korporativni događaj je odlično vrijeme i mjesto za uspostavljanje bližih, pa čak i prijateljskih odnosa, samo to nije mjesto za vas. Više volite mirne niše i malo ljudi od kojih ne očekujete iznanađenja.

Vidjeli ste usne

A ako prvo vidite usne na slici, to znači da ste jaka i nezavisna osoba, te da vam je stidljivost nepoznata emocija. Lako se možete dokazati u bilo kom poslu, znate kako da zaradite, ali vam to možda nije uvijek glavna stvar. U životu se nećete zadovoljiti malim i često težite nečemu višem. Ako odlučite da uradite nešto, nikada ne odustajte. Učenje vam ide lako, volite da čitate, učite nove stvari, zanima vas sve što se dešava oko vas. Možete lako da komunicirate sa ljudima i da pronađete zajednički jezik sa bilo kim. Vaši prijatelji mogu imati povjerenja u vas.

(MONDO/Sensa)