Priča iz Trampovog hotela u Irskoj: Vrijedi svakog evra

"Prošlog ljeta, posjetila sam Irsku po prvi put kako bih prisustvovala vjenčanju mog rođaka. Platila sam 765 evra po noći za apartman sa dvije spavaće sobe i pogledom na more u Trump International Hotel-u u Irskoj. Mislila sam da će to biti najudobnija opcija za mene, mog vjerenika, moju majku i moju ćerku. Iako smo platili za apartman sa dvije spavaće sobe, dobili smo apartman sa tri spavaće sobe, koji obično košta oko 1.250 evra po noći", započela je žena koja je svoje iskustvo opisala za "Biznis insajder".

"Put do hotela mi je oduzeo dah. Hotel se nalazi duž jugozapadne obale Irske, blizu Bunratty zamka i Dulin pećine. Cijela oblast je okružena zelenim brežuljcima, pa je naše putovanje do hotela imalo idilične poglede. Hotel je imao luksuzan, ali moderan izgled. Svuda je bila ljepota, sa šarmantnim dekorom, akcentima na more i kaminom.

Bila sam prijatno iznenađena kad sam saznala da ćemo boraviti u apartmanu sa tri spavaće sobe umjesto sa dvije. Još bolje, svaki prozor u našem apartmanu imao je gotovo panoramski pogled na more. Sobe u našem apartmanu imale su toliko luksuznih detalja. Svaka je bila vrlo prostrana i imala je sopstvenu kontrolu temperature, kao i garderober.

Ormani su imali debele ogrtače, papuče i sef. Bila sam srećna što sam imala dovoljno prostora da smjestim odjeću koju sam ponijela. Nisu zaboravili nijedan detalj kada su u pitanju sadržaji. Kupatila su imala podno grijanje i tuševe sa luksuznim sapunima. Moje kupatilo je imalo čak i tuš sa staklenim vratima.

Moja porodica je uživala u istraživanju prostora tokom našeg boravka. Osjećala sam da arhitektura ima autentičan irski duh. Bilo je mnogo toga za raditi, a mi smo naročito uživali u šetnjama duž plaže. Hotel uz obalu se nalazi pored plaže Doughmore Bay. Zanimljivo nam je bilo da šetamo duž plaže tokom boravka. Najbliže atrakcije bile su zadivljujuće, a ljubaznost osoblja hotela je neprocjenjiva - učinili su da se osjećamo kao kod kuće.

Kada je moja ćerka bila bolesna, jedan od zaposlenih je odvezao mog vjerenika do apoteke i ponudio se da očisti naš iznajmljeni automobil i auto-sjedište. Doručak je bio uključen u naš boravak. Bilo je mnogo opcija za hranu i piće tokom boravka. Sam doručak nudio je opcije kao što su jaja, losos, tost sa avokadom, žitarice i kokteli. Iako smo bili u Irskoj, bilo je mnogo američke kuhinje.

Mojoj porodica je za vrijeme putovanja nedostajala američka hrana, pa smo se okrenuli uslugama restorana u hotelu. Zanimljivo je da je hotel bio jedino mjesto u Irskoj koje je imalo ranch preliv. Bilo kiše ili sunca, osoblje je uvijek bilo spremno da nam pomogne.

Takođe smo mogli da iskoristimo besplatan prevoz, koji je vozio goste po objektu i do obližnjih destinacija. Sve u svemu, prostor je bio prelijep za svadbu u septembru. Objekat je imao pogled na zelene brežuljke i Atlantski okean. Sve u svemu, imali smo divan boravak. Naše iskustvo bilo je vrijedno svakog evra", opisala je.

