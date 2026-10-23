Najskuplja umjetnina na francuskim aukcijama: Moneove "Perunike" prodate za 50 miliona evra

Slika "Perunike" čuvenog francuskog impresioniste Kloda Monea prodata je za 50 miliona evra, čime je postala najskuplje umjetničko djelo prodato na nekoj aukciji u Francuskoj, saopšteno je iz aukcijske kuće "Sotbi".

Izvor: Lou BENOIST / AFP / Profimedia

Ulje na platnu nastalo pred kraj Moneovog života izazvalo je nadmetanje šest kupaca tokom 45 minuta, nakon čega su se posljednja dva "borila" za umjetničko djelo još 20 minuta.

Slika "Perunike" pripala je na kraju azijskom kolekcionaru koji je ponudu dao telefonom.

A new record was just set at #SothebysParis: Monet's exceptional 'Iris' painting is now the most valuable artwork ever sold at auction in France. After a thrilling, 45-minute bidding battle, this landscape from Monet's Giverny period achieved €50 million. It was the star lot of Le Temps Retrouvé: The Schlumberger Collection, a group of 20 modern and impressionist masterpieces. The Paris Sales continue tomorrow with Surrealism and Its Legacy and Modernités. Learn more at https://t.co/yuRSO7k1PE. — Sotheby's (@Sothebys)October 22, 2026

Ova umjetnina bila je jedno od nekoliko djela iz kolekcije "Šlumberže" ponuđenih na aukciji, a očekivalo se da će biti prodata za iznos između 22 i 30 miliona evra.

Prethodni rekord na francuskim aukcijama postavljen je 2010. godine, kada je djelo "Glava karijatide" Amedea Modiljanija prodato za 43,2 miliona evra.

(Srna)