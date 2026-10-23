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Najskuplja umjetnina na francuskim aukcijama: Moneove "Perunike" prodate za 50 miliona evra

Najskuplja umjetnina na francuskim aukcijama: Moneove "Perunike" prodate za 50 miliona evra

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Slika "Perunike" čuvenog francuskog impresioniste Kloda Monea prodata je za 50 miliona evra, čime je postala najskuplje umjetničko djelo prodato na nekoj aukciji u Francuskoj, saopšteno je iz aukcijske kuće "Sotbi".

Moneove "Perunike" prodate za 50 miliona evra Izvor: Lou BENOIST / AFP / Profimedia

Ulje na platnu nastalo pred kraj Moneovog života izazvalo je nadmetanje šest kupaca tokom 45 minuta, nakon čega su se posljednja dva "borila" za umjetničko djelo još 20 minuta.

Slika "Perunike" pripala je na kraju azijskom kolekcionaru koji je ponudu dao telefonom.

Ova umjetnina bila je jedno od nekoliko djela iz kolekcije "Šlumberže" ponuđenih na aukciji, a očekivalo se da će biti prodata za iznos između 22 i 30 miliona evra.

Prethodni rekord na francuskim aukcijama postavljen je 2010. godine, kada je djelo "Glava karijatide" Amedea Modiljanija prodato za 43,2 miliona evra. 

(Srna)

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Tagovi

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