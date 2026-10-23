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Kako se piše: Zasad ili za sad?

Kako se piše: Zasad ili za sad?

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
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Pravilno je i "zasad" i "za sad", ali izbor zavisi od značenja koje želite da prenesete.

Kako se piše zasad ili za sad Izvor: Shutterstock/Dargog

Dok pišete poruku "Zasad nemam novih informacija", možda zastanete i zapitate se da li ste izostavili razmak. Nedoumica je razumljiva, jer postoje oba oblika u srpskom jeziku. Ipak, ne koriste se uvijek na isti način.

"Zasad" se piše spojeno kada znači "u ovom trenutku", "u ovo vrijeme", odnosno kada govorimo o trenutnom stanju koje kasnije može da se promeni. Odvojeno "za sad" pišemo kada naglašavamo vremensku namjenu, nešto je namijenjeno za ovaj trenutak, a nešto ostavljamo za kasnije.

Primjeri sastavljenog pisanja:

  • "Zasad sve ide po planu".
  • "Zasad nemamo razloga za brigu".
  • "Ostaćemo ovjde zasad".

Kod odvojenog pisanja razlika se najlakše vidi u primjeru:

"Nešto smo ostavili za sad, a nešto za kasnije".

U prvom slučaju opisujemo kako stvari trenutno stoje. U drugom raspoređujemo ono što je namijenjeno za različite trenutke.

Isto pravilo važi i za duže oblike "zasada" i "za sada". Završno "a" ne određuje da li se izraz piše spojeno ili odvojeno, presudno je značenje u rečenici.

(MONDO)

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Tagovi

srpski jezik kako se piše pravopis

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