Kako se piše: Zasad ili za sad?

Pravilno je i "zasad" i "za sad", ali izbor zavisi od značenja koje želite da prenesete.

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Dok pišete poruku "Zasad nemam novih informacija", možda zastanete i zapitate se da li ste izostavili razmak. Nedoumica je razumljiva, jer postoje oba oblika u srpskom jeziku. Ipak, ne koriste se uvijek na isti način.

"Zasad" se piše spojeno kada znači "u ovom trenutku", "u ovo vrijeme", odnosno kada govorimo o trenutnom stanju koje kasnije može da se promeni. Odvojeno "za sad" pišemo kada naglašavamo vremensku namjenu, nešto je namijenjeno za ovaj trenutak, a nešto ostavljamo za kasnije.

Primjeri sastavljenog pisanja:

"Zasad sve ide po planu".

"Zasad nemamo razloga za brigu".

"Ostaćemo ovjde zasad".

Kod odvojenog pisanja razlika se najlakše vidi u primjeru:

"Nešto smo ostavili za sad, a nešto za kasnije".

U prvom slučaju opisujemo kako stvari trenutno stoje. U drugom raspoređujemo ono što je namijenjeno za različite trenutke.

Isto pravilo važi i za duže oblike "zasada" i "za sada". Završno "a" ne određuje da li se izraz piše spojeno ili odvojeno, presudno je značenje u rečenici.

(MONDO)