Ispovijest Sanje Vučić: Tri godine sam patila i nisam znala od čega bolujem

Ispovijest Sanje Vučić o borbi sa Hašimoto sindromom i psihološkim problemima.

Izvor: RTS / Printscreen

Sanja Vučić je u RTS Ordinaciji otvoreno govorila o borbi sa Hašimoto sindromom, ali i psihološkim problemima. Pjevačica je istakla da njena težina zbog problema sa štitnom žlijezdom često varira, zbog čega su joj ružni komentari na račun izgleda najbolnija tačkaSimptome nije prepoznala i mislila je da je u depresiji, pa je samim tim dobila i pogrešnu dijagnozu.

"Nisam znala da Hašimoto uopšte postoji, nisam bila informisana što se toga tiče. Zato nastojim da stalno pričam o tome da bi neko znao da prepozna svoje simptome, jer sam se ja tri godine patila sa tim, ne znajući da imam to. Simptomi su bili depresivno ponašanje, opadanje kose, suva koža, promjena raspoloženja... Sve što je moglo, imala sam", prisetila se pjevačica koja se, misleći da možda ima problem sa polnim hormonima, obratila ginekologu.

"Sreća u nesreći, ginekološkinja je isto imala Hašimoto i rekla da provjerim hormone za štitastu žlijezdu. Ništa nije bilo kako treba, sve je bilo van kolosjeka, imala sam veliki broj antitijela. Onda sam krenula sa terapijom i stanje se poboljšalo. Više ne pijem terapiju, hormoni su mi dobro", ispričala je Sanja Vučić koja je najjači životni stres doživela zbog velike popularnosti.

Izvor: RTS / Printscreen

"Prekretnica posle 'Pjesme Evrovizije' i prvo susretanje sa javnim životom u tom kalibru, bila je promena koja je bila jako stresna. Možda to nisam primjetila u tom momentu, ali tada je i krenuo poremećaj sa štitnom žlijezdom i to se fizički odrazilo na moje tijelo. Za javni život i popularnost ljudi misle da je pozitivna strana bavljenja ovim poslom. I ja sam to mislila, ali, čini mi se, kako vrijeme odmiče, da što te više ljudi zna, to je veći pritisak", istakla je pjevačica.

Sanja je otkrila da se krajem osnovne škole suočavala sa uvredama koje je dobijala od vršnjaka. "Tada počinju, zapravo, da primjećuju jedni druge u nekom drugom smislu. Osim drugarstva i ja sam imala problem sa kilažom, mislim, i dan danas ima nekih momenata kada dodaš ili skineš, ali, baš u tom periodu adolescencije, ti ožiljci se stvaraju na duši", rekla je pevačica i dodala:

"Sada kada se osvrnem na taj period, ne mogu da kažem da je bilo previše pogubno za mene, ali, naravno, i danas se dešavaju situacije kada stanem ispred ogledala, i dalje vidim to malo debelo dete od 12, 13, 14 godina i to je ostavilo traga, ali smatram da djeca tog uzrasta nisu svjesna uopšte kakav uticaj mogu da imaju jedni na druge", prisjetila se Sanja i dodala da se danas to zadirkivanje više odnosi na to da li neko nosi markiranu garderobu ili da li ima najnoviji telefon ili patike.

"Tek su počinjale društvene mreže i taj način dopisivanja. Tu nije bilo slike niti bilo čega da ti shvatiš sa kim se zapravo dopisuješ i meni je navodno počeo da piše neki momak. Bila sam tako srećna, jer mene do tada dječaci nisu primećivali na taj način. Posle izvesnog vremena, kada sam drugarici pričala o tome da se sviđam nekom momku, ona je meni priznala da to nije bio momak, nego da je to bila ona i mislim da je to nešto što je zapravo bilo jako traumatično za mene, da shvatim da neko nije iskren prema meni".

(RTS/MONDO)