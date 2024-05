5 SIMPTOMA DA STE PRETJERALI SA HRANOM! Poslije obilnog obroka uradite prostu stvar

Prejedanje tokom praznika može da ima negativne posljedice po zdravlje.

Prvomajski i vaskršnji praznici su se spojili, a to znači da ćemo imati obilje hrane za kratak period. Teško je uzdržati se omiljene hrane, ali ljekari savjetuju da budete oprezni. Prejedanje može da dovede do smetnji u varenju, a određeni simptomi ukazuju da ste došli do tačke u kojoj ste pretjerali sa hranom. To su bolni grčevi crijeva, osjećaj pečenja u jednjaku, osjećaj pečenja u želucu, nadimanje i osjećaj sitosti.