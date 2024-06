HRANA ISTIČE NA ODREĐENI DATUM ILI PIŠE "POJESTI DO"? Evo kako da tumačimo sve oznake na proizvodima

Čuveni doktor otkriva kako da ispravno da znamo kada je istekao rok trajanja hrani.

Prije nego što se "bacite" na čišćenje frižidera i odlučite šta je za bacanje, a šta nije, važno je da znate šta zapravo znače oznake o roku trajanja na poleđini proizvoda kako ih ne biste bespotrebno bacili.

Koliko puta vas se desilo da kupite namirnice, otvorite ih i tako ostavite da stoje po nekoliko dana u frižideru? Da li je takva hrana bezbjedna za jelo? Složićete se da je bacanje hrane ujedno i bacanje vašeg novca. Kako ne biste bili na gubitku prije svega obratite pažnju koju količinu hrane kupujete, ali i kako je čuvate.

Dr Karan Radž, čuven ljekar i hirurg NHS-a koji često dijeli savjete na Internetu, nedavno je podijelio nekoliko savjeta kada je riječ o roku trajanja hrane.

"Prije nego što bacite hranu, uvjerite se da ispravno čitate etikete o bezbjednosti hrane", upozorio je svoje pratioce na TikToku, prenosi Miror. Ako ste bacili pogled na poleđinu ambalaže za hranu, možda ste primijetili različite vrste fraza, uljučujući datume "rok upotrebe" i "upotrebljivo do", a ovo su važne razlike.



Prema dr Raju, većina konzervisane hrane može bezbjedno da se jede "dvije do pet godina nakon ovog datuma sve dok je pravilno uskladištena, na hladnom i suvom mjestu". Možda ćete vidjeti i datume "pojesti do" ili "iskoristiti do". Prema riječima doktora, ovo ukazuje na posljednji dan kada će artikal biti vrhunskog kvaliteta. Jedini izuzetak je formula za bebe. Nemojte koristiti formulu za bebe poslije ovog datuma.

Na kraju, dr Radž je upozorio da ako vidite etikete na hrani na kojima piše da nešto "ističe" na određeni datum, posebno ako se radi o mesu ili mliječnim proizvodima, radije ga zaobiđite. Ali u većinu slučajeva možete da iskoristite i svoja čula. Na primjer, ako "primijetite čudan miris, promjenu teksture ili prisustvo buđi ili ispupčene konzerve, vjerovatno bi trebalo da ih bacite".

