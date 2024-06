TOP 3 NAMIRNICE ZA TOPLE DANE: Zdrave i bogate vitaminima, osvježavaju organizma

Pogledajte savršene namirnice za ljeto i paklene vrućine!

Izvor: Privanta arhiva

Iako ljeto još uvijek nije zvanično počelo, meteorolozi uveliko prognoziraju temperature iznad 30 stepeni. Brojni ljekari, dijetetičari i nutricionisti savjetuju da je važno da svoju ishranu prilagodite nešto laganijoj i zdravijoj ishrani kako bi vam bilo lakše da podnesete visoke temperature. S tim u vezi, dijetetičarke Nickol Rodrigez i Vendi Džo Piterson otkrile su koje je namirnicepoželjno da jedete u junu.

Breskve

Breskve, ali i drugo koštuničavo voće dobar je izbor tokom letnih dana. Međutim, dijetetičarka Rodrigez posebno ističe zašto bi trebalo da uvrstimo breskve u naš jelovnik. Jedna breskva srednje veličine sadrži samo 80 kalorija, tri grama vlakana i dva grama proteina. Osim toga, sadrži i beta karoten, važan antioksidans koji se pretvara u vitamin A i važan je za imunitet i zdravlje očiju.

Izvor: (FOTO: Shutterstock)

Dijetetičari svakodnevno preporučuju jagodei to s dobrim razlogom. Naime, jedna šolja jagoda sadrži 50 kalorija, tri grama vlakana i 85 miligrama vitamina C, a poznato je da vitamin C igra važnu ulogu za imunitet i proizvodnju kolagena u koži.

Izvor: YouTube/Screenshot/The Ancient Touch

Svježi sir

Iako je svježi sirdostupan tokom cijele godine Rodrigez preporučuje da u svoju ishranu uvrstite svježi sir. To je odličan način da unesete više proteina i važnih nutrijenata. Jedna šolja nemasnog svježeg sira sadrži 24 grama proteina i otprilike 180 kalorija. Osim toga, dobar je izvor kalcijuma, koji je neophodan za održavanje jakih kostiju te rad mišića i živaca, piše Klix.

(MONDO/T.B.)