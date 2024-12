Male i moćne: Šta se dešava ako svaki dan pojedete jednu mandarinu?

Pročitajte zašto je dobro da svakog dana pojedete makar jednu madnarinu.

Izvor: Youtube/Screenshot/ASMR Bear

Decembar je neraskidivo povezan sa mirisom i ukusom mandarina. Međutim, ove male narandžaste citruse vrijedi jesti tokom cijele godine, jer je njihov uticaj na zdravlje zaista veliki. Šta se dešava ako svaki dan pojedemo bar jednu mandarinu?

Mandarine za povećanje nivoa antioksidansa

Iako su male u poređenju sa drugim citrusnim voćem, mandarine su prepune hranljivih materija, uključujući antioksidanse koji se bore protiv slobodnih radikala koji uzrokuju oštećenja na ćelijskom nivou. Mandarine sadrže vitamin C, beta-kriptoksantin, kao i flavonoide - naringin, hesperidin, tangeretin i nobiletin. Istraživanja su povezala ova jedinjenja sa brojnim zdravstvenim prednostima, uključujući smanjenje upale, što je direktno povezano sa zaštitnim efektom na mozak i manjim rizikom od hroničnih bolesti.

Mandarine za jačanje imuniteta

Jedna mandarina srednje veličine (88 g) daje čak 26 odsto dnevne potrebe za vitaminom C, koji ima ne samo antioksidativna, već i antibakterijska i antivirusna svojstva. Prema istraživanjima, utiče na razvoj i funkcionisanje T limfocita, pomažući da se održi njihov zdrav nivo u borbi protiv infekcija. Osim toga, vitamin C štiti fagocite, što takođe jača imuni odgovor. Neka istraživanja povezuju unos vitamina C sa skraćenim vremenom infekcije, tako da u jesen i zimu nema smisla oklijevati. Potrebno je što češće jesti mandarine.

Mandarine za podršku mozgu

Antioksidansi prisutni u mandarinama (vitamin C ili nobiletin) štite od hroničnih bolesti mozga, uključujući Parkinsonovu bolest, Alchajmerovu bolest i šizofreniju. Najviše nobiletina ima u kori mandarine. Važan je antioksidans koji štiti moždane ćelije od akumulacije proteinske supstance beta-amiloida, što dovodi do stvaranja senilnih plakova. Mandarine su takođe odlična užina za djecu i učenike jer sadrže niz važnih vitamina i minerala koji pozitivno utiču na mozak i proces pamćenja.

Mandarine za lijepu kožu

Vitamin C podržava proizvodnju kolagena. To je strukturni protein koji se nalazi u vezivnom tkivu, uključujući kožu. Njegova količina počinje da se smanjuje s godinama, što se ogleda u vidu finih linija, koje se potom pretvaraju u bore. Zahvaljujući vitaminu C, moguće je djelimično odložiti proces gubitka kolagena. Pored toga, vitamin C smanjuje znake starenja usporavanjem oštećenja kože uzrokovanih slobodnim radikalima.

Mandarine za srce

Mandarine zaista podržavaju funkcionisanje kardiovaskularnog sistema. Vitamin C pomaže u smanjenju krvnog pritiska, ukupnog holesterola i triglicerida, podržava agregaciju trombocita i funkcionisanje krvnih sudova. Poremećene vrijednosti ovih parametara se često povezuju sa aterosklerozom, koja je jedan od najčešće pominjanih faktora koji povećavaju rizik od moždanog i srčanog udara.

Mandarine za gubitak težine

Jedna mandarina obezbjeđuje oko 2 g vlakana. Najveći dio je njegova nerastvorljiva frakcija (celuloza i lignin), koja pomaže u povećanju osjećaja sitosti usporavajući prolazak hrane kroz creva. Ovo, zauzvrat, smanjuje apetit, podstičući gubitak težine. Istraživanja su pokazala da ljudi koji redovno konzumiraju proizvode bogate vlaknima, mogu bolje da kontrolišu tjelesnu težinu i spriječe njeno nekontrolisano povećanje.

(MONDO)