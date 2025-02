Prije nego što počnete uzimati vitamin D, obratite pažnju na upozorenje farmaceuta

Ako redovno kupujete i uzimate vitamin D, obratite pažnju.

Često se priča o deficitu vitamina D, a mnogi za njim posegnu tokom zimskih mjeseci. Mnogi ga uzimaju na svoju ruku bez da prethodno urade analizu i provjere koliko ga imaju u organizmu. Na ovo je upozorila i Aleksandra Dimitrijević, magistar farmacije iz Srbije.

"Treba da se uradi analiza jer nemamo svi iste potrebe za vitaminima, pa tako i za vitaminom D. Ovaj vitamin je liposolubilan da se rastvara u mastima, što znači da postoji mogućnost njegovog zadržavanja i taloženja u organizmu odakle se on polako i sistematski koristi od strane našeg organizma. Postoji velika mogućnost da mi imamo zapravo dovoljno vitamina D, iako ga nismo uzimali u nekom određenom vremenskom periodu", rekla je Aleksandra Dimitrijević i skrenula pažnju na tačno doziranje.

"Jako je važno da se uradi tačno doziranje vitamina D, a za to je neophodno utvrditi stanje stvari u organizmu. Doze su zaista u velikom rasponu. Mi svi jesmo ciljna grupa, znamo da je i za bebe jako bitan vitamin D za razvoj koštanog sistema, ali i za održavanje istog tokom procesa starenja", objasnila je i otkrila šta se dešava ako pretjeramo sa unosom.

"Ono što može da bude problem, ako se predozirate vitaminom D, jeste zadržavanje kalcijuma u organizmu, stvaranje veće koncentracije kalcijuma u krvi, ali i nekih tvorevina koje uključuju kalcijum kao što je, na primjer, kamen u bubregu. Sve to može da dovede do nelagoda, poremećaja u gastrointestinalnom traktu, bolova u kostima, ali i do ozbiljnih posljedica. Vrlo je bitno da, prije nego što odlučite da ga kupite, utvrdite kolika vam je doza potrebna", upozorila je Aleksandra Dimitrijević.

Objasnila je i koja doza ne može da nanese štetu organizmu.

"Prije nego što se desila situacija sa koronom, kada su priče sa vitaminom D otišle u potpuno nekom drugom pravcu i kada je počelo da se govori o izuzetno visokim dozama koje su nam potrebne, bilo je uobičajeno da tih 400 IU bude dnevna doza koja bi, pogotovo u zimskim mjesecima, kada nismo izloženi suncu, bila dovoljna da se obezbijedimo za sve procese za koje je on potreban", objasnila je Aleksandra Dimitrijević.

