Kako su Mira Škorić i Ceca od najboljih drugarica postale zaklete neprijateljice

Mira Škorić nikada neće oprostiti grešku koju je Ceca napravila.

Svetlana Ceca Ražnatović i Mira Škorić bile su najbolje prijateljice, ali u jednom trenutku sve je puklo. Od tada je prošlo više godina, a one nemaju nikakav kontakt.

Sve se dogodilo kada je prije nekoliko godina Miri umrla majka, a njena bliska prijateljica je nije pozvala ni da joj izjavi saučešće. Škorićeva je jednom prilikom otkrila sve detalje kraha njihovog prijateljstva.

"Nije me pozvala, niti mi je poslala poruku. Eto, Ceca to nije učinila. Svako ima svoje razloge, ali je istina da me nije pozvala", izjavila je Mira koja je dodala da nema namjeru da se prva javi Ražnatovićevoj.

"Puknu brakovi poslije 40 godina, a ne jedno prijateljstvo. Ne postoji šansa da se ja prva javim. Za razliku od ostalih, imam svoj stav o svemu tome i zašto bih morala da budem nešto što nisam. To što je između nas više nije ni bitno. Ja sa njom nisam u svađi, jednostavno ne komuniciramo, ne družimo se", objasnila je Škorićeva.

"Nas dvije ne mislimo isto, jednostavno nismo isto. Znam da smo nekad bile kao jedno, ali, eto, ne treba plakati, sve je to život. Znam da je to interesantno, međutim ne treba praviti od komarca magarca. Ceca je veliki umjetnik, zvijezda, i tu nema govora. U prošlosti sam uvijek imala lijepo mišljenje o njoj", zaključila je Mira Škorić svojevremeno za srpske medije.

Prošle godine Mira je definitivno osporila bilo kakvu mogućnost za pomirenje.

"Nikada se neću pomiriti sa Cecom. Ne bih ni pričala o tome, bolje da ćutim. Želim joj svu sreću ovoga svijeta", istakla je pjevačica.

Svetlana Ražnatović je po pitanju okončanja prijateljstva sa Škorićevom uvijek bila jasna.

"Što se tiče našeg odnosa, mogu da vam kažem da svaka veza ima svoj početak i svoj kraj i to uvek sa razlogom", izjavila je Ceca za domaće medije.

Podsjetimo, ove dvije popularne pjevačice u doba najljepših dana svog prijateljstva snimile su duet "Ne računaj na mene". Naslov ove numere kao da je predvidio kraj svake komunikacije između Cece i Mire...

