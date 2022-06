Milica Dabović brutalno iskrena: Moje dijete nikad neće saznati ko mu je otac

Milica Dabović progovorila je o najtežim trenucima u životu, koji su je, kako kaže, samo ojačali.

Iako je imala uspješnu košarkašku karijeru, Milica Dabović nikada nije krila da sreće s muškarcima nije imala, ali uprkos svemu, najveću radost doživjela je kada je rodila sina Stefana. Kao samohrana majka koja je pretrpjela porodično nasilje i bori se protiv njega, mnogim ženama je uzor, a sada je govorila o svojim najtežim trenucima i odnsu sa Stefanovim ocem.

"Ja vidim kako ljudi reaguju na mene, to u sportu nisam često mogla da doživim. Ja sam neko ko se rodio kao neko ko ostavlja srce kako na terenu, tako i u životu. Mene padovi nisu sahranili, mene su padovi uzdizali i ja sam bila sve borbenija", izjavila je Milica, koja kaže da će se truditi da njen Stefan nikada ne sazna ko mu je otac.

"Trudiću se da moje dijete nikada ne sazna ko mu je otac, zato što smatram da taj čovjek nije zaslužio jedan trenutak vremena da mu njegovo rođeno dijete posveti. Ukrao je od njega sve što je mogao da ukrade, od mene je odnio i ukrao sve što je mogao i nastavio je to da radi, ne samo drugim ženama, nego i drugim ljudima, poslovnim, prijateljima, porodicama, svojoj ćerki koja sada ima 12, 13 godina... Tako da ja njega neću spriječiti ako on to poželi, ali ću se truditi da mu to ne nedostaje u životu i možda ja budem imala malo sreće, pa me Bog pogleda i nađem njemu oca kojeg zaslužuje", priznala je Milica, koja svojim provokativnim fotografijama redovno nailazi na burne reakcije.

Otkrila je i da njen bivši nikada nije pokušao da dođe do nje i djeteta.

"Nije i mislim da neće, jer on je osoba koju sam ja prijavila policiji. Mnoge žene zakasne, ja sam sklona opraštanju i to me ničemu nije dovelo i odvelo kroz život, ja znam da oprostim i nastavim dalje. Šimi sam opraštala jer sam ga voljela, Ljubi sam opraštala jer je otac mog djeteta, a nisam ga voljela, zato sam i mogla bez njega. I mi uopšte nismo živjeli zajedno, nismo se zabavljali, ja sam htjela da uskočim u mirnu luku, da nađem normalnu i dobru osobu koja će mi napraviti dijete i imati razumijevanja za njega i biće mu to, ali kada se čovjek dva puta opeče i guštera se boji", poručila je Milica Dabović.

Podsjetimo, Milica Dabović je 2017. godine prijavila dečka Šimeta Šiklića Simona za nasilje u porodici. Ispričala je policiji tada da ju je rukama stezao oko vrata u njenom stanu. U pokušaju da se odbrani, kako je navela, zadobila je i ogrebotine na desnoj ruci. Šiklić je bio i ranije privođen.

Pogledajte i šta je jednom prilikom rekla o pretrpljenom nasilju - "Mislila sam da ću završiti dva metra pod zemljom":

(MONDO/Republika.rs)