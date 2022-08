Razvodi se slavni pjevač i gitarista Metalike

Pjevač i gitarista popularne gupe Metalika Džejms Hetfild razvodi se od supruge Frančeske.

Izvor: Profimedia

Kako prenose strani mediji oni su odluku o razvodu donijeli još ranije, a Džejms je podnio dokumentaciju u Koloradu početkom ove godine. Kraj njihovog braka je proletio nezapažen od strane javnosti.

Par se vjenčao 1997. nakon pet godina veze. U braku su dobili troje djece, ćerke Kali i Marselu i sina Kastora (22), zbog kojih su i dalje u kontaktu.

Džejms Hetfild (59) je ranije istakao da mu je supruga mnogo pomogla i da joj je zahvalan za pomoć u kontroli bijesa i problema sa alkoholom.

"Strah je bio veliki motivator u tome za mene. Gubitak porodice, to je bila stvar koja me toliko uplašila, to je bilo dno koje sam dotakao, da će moja porodica otići zbog mog ponašanja. Žena me izbacila iz kuće, živio sam negdje sam, nisam to želio", rekao je svojevremeno gitarista i dodao:

Izvor: Profimedia

"Izbacila me iz kuće i to me nasmrt prestrašilo. Rekla je da moram da riješim stvar pa sam to i učinio".

U to vrijeme bio je odlučan da uspije zbog svog slomljenog djetinjstva.

"Moja porodica raspala se dok sam bio klinac, to je bilo moje odrastanje. Otac je otišao, majka je umrla, morao sam da živim sa bratom. Bez obzira na to što se događa, mi ćemo razgovarati o ovim stvarima i učiniti da to funkcioniše", ispričao je on jednom prilikom.

Inače, sve ovo dolazi kada je grupa opet u jeku popularnosti zbog serije "Stranger things" jer između ostalog njihov "Master of Pappets" služi kao ultimativni gitarski obračun Edija Mansona (kog glumi Džozef Kvin) protiv zlih sila u "Upside-Down" svijetu. Pjesma, a i sama grupa je zahvaljujući seriji predstavljena novim i mlađim generacijama.