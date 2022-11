Sofija Milošević ide u Katar da podrži Luku, a prije toga otkriva privatne planove

Sofija Milošević će sa sinovima bodriti Luku Jovića na Svjetskom prvenstvu u fudbalu, a naredna godina biće im puna lijepih dešavanja.

Izvor: Instagram/sofijamilo

Manekenka Sofija Milošević uskoro ide u Katar kako bi bodrila Luku Jovića na predstojećem Svjetskom prvenstvu u fudbalu, a društvo će joj praviti i njihovi sinovi. Sljedeće godine planiraju raskošnu svadbu, a nakon toga i da prošire porodicu.

"Djeca i ja uskoro idemo u Katar da bodrimo Luku i 'orlove' na Svjetskom prvenstvu! On je spremniji nego ikad i jedva čeka da takmičenje počne. Nadam se da će srpska reprezentacija da osvoji trofej ili makar da stigne do završnice Mundijala", rekla je Sofija i dodala : "Ima veliki oslonac u meni i to mu prija. Uopšte nije nervozan pred velika takmičenja, pa nema tremu ni pred Katar. Zaista je divan muž, otac i sportista".

Njihov stariji sin Aleksej je nasljedio od oca ljubav prema fudbalu i, kako kaže, već je lud za loptom.

"Već je lud za tim sportom, iako ima samo dvije godine. Luka i on svaki dan igraju fudbal i uvijek ga nauči nečemu novom. Kada poraste, sam će da odluči da li će se profesionalno baviti tim sportom. Najvažnije je da ono što bude radio radi s ljubavlju", poručila je manekenka i potvrdila da na proljeće plairaju veliku svadbu u Beogradu.

"Htjeli smo da pravimo svadbu ovog proljeća, ali mi je to bilo komplikovano, jer sam dojila Teodora. Zato smo je pomjerili za proljeće sljedeće godine", izjavila je i otkrila da posle svadbe planiraju treće dijete.

"Posljednje dvije godine sam stalno bila trudna, pa mi treba mala pauza. Kad prođe svadba, onda ćemo da radimo i na trećem djetetu. Bilo bi lijepo da, poslije dva sina, dobijemo i jednu djevojčicu. Luka bi volio da ima četvoro djece sa mnom. Pošto ima sina iz prvog braka, to je petoro! Ja bih da se zaustavimo na troje, ali on mašta o velikoj porodici", rekla je Sofija Milošević, koja i poslije dva porođaja izgleda odlično.

(MONDO/Informer)