Sin Voje Brajovića LOMI ženska srca: Igrao je i u "Tomi", svi se pitali ko je

Sin i ćerka Voje Brajovića iz prvog braka su krenuli očevim stopama.

Dok Iskra glumi i znamo je po ulogama u serijama "Vojna akademija" i "Urgentni centar", sin Vukota se opredijelio za drugačiju karijeru.

Izrazito šarmantan i fotogeničan, on radi kao model i kaže da to što mu je otac poznat i slavan mu nije mnogo pomoglo u životu. Na Vukotinom Instagram profilu mogu se vidjeti fotografije iz različitih faza bavljenja modelingom i to je teren na kojem se najbolje snalazi.

Često je na najpoznatijim evropskim destinacijama, kao što su Rim, Pariz ili Sent Trope i očigledno je Brajović junior kroz profesiju vješto spojio "lijepo i korisno".

Međutim, pored manekenstva, odlučio se i za filmski izlet. Tako je publika imala priliku da ga vidi i na velikom platnu kad se pojavio u već kultnom ostvarenju "Toma". U filmu je glumio Radmila Armenulića, muža poznate pjevačice Silvane.

O njegovom emotivnom životu ne zna se mnogo, ali činjenica je da je Vojin sin uvijek nosio "titulu" jednog od najpoželjnijih Beograđana, a mnogi kažu da neodoljivo liči na svog poznatog oca.

