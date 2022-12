Tragična priča iz poznatog filma: SILOVANJE JE BILO STVARNO

Marija Šnajder, glumica iz filma "Posljednji tango u Parizu" u poznatoj sceni nije glumila da plače, jer je bila silovana.

Izvor: Youtube/shootingin24p

"Posljednji tango u Parizu" jedno je od najpoznatijih filmskih remek-djela ikada, a glavna glumica prošla je neslavno budući da se okrenula narokiticima i čak nekoliko puta pokušala samoubistvo. Reditelj Bernardo Bertoluči i glumac Marlon Brando su se obogatili od ovog kontroverznog ostvarenja i bili nominovani za Oskara, ali Marija Šnajder nije bila te sreće. Prošla je tragično.

Marija Šnajder, tada devetnaestogodišnja Francuskinja, oživjela je lik Džini, vjerenice jednog pomalo napornog reditelja. U filmu su vjerenici došli u Pariz da razgledaju stan i upoznali su američkog emigranta Pola. Džini i Pol započinju strastvenu vezu koja kulminira seksom bez prisile, famoznom scenom s maslacem. Upravo ta scena je najviše šokirala publiku i kritiku. "Posljednji tango u Parizu" proglašen je sramotnim, u nekoliko zemalja zabranjeno je njegovo prikazivanje, ali scena je skrivala i znatno dublju i mračniju tajnu.

"Scena nije bila u originalnom scenariju. Rekli su mi tek kada je trebalo da je snimimo. Marlon mi je govorio da se ne brinem i da to nije stvarno, ali moje suze bile su stvarne. Iskreno, osjećala sam da sam silovana", ispričala je Marija prije izvesnog vremena za Daily News. "Osjetila sam se poniženo, pomalo kao da su me silovala obojica, i Marlon i Bertoluči. Poslije scene, Marlon me nije tješio, niti se izvinio. Srećom, snimili smo sve iz prve. Više se nikada nisam skinula u filmu, poslije 'Posljednjeg tanga', iako su mi nudili mnogo takvih uloga. Danas su ljudi naviknuti na takve filmove, ali ovaj je premijeru imao 1972. i to je bilo skandalozno", ispričala je kasnije.

Stekla je svjetsku slavu, ljudi su je prepoznavali na ulici, ali njen život je krenuo lošim smjerom.

"Postati slavnom bilo je zastrašujuće. U to vreme nismo imali telohranitelje, a ljudi su često mislili da sam ja ista kao lik kojeg sam igrala na filmskom platnu i pokušavali su tako da se ophode prema meni. Doživjela sam toliko mnogo neprijatnosti...", prisjećala se Marija, koja se zbog svega toga okrenula porocima:

"Počela sam s travom, prešla sam kasnije na kokain, LSD i heroin. Bio mi je to nekakav bijeg od stvarnosti. Bile su to lude sedamdesete i u to vrijeme svašta se događalo".

Izvor: Youtube/shootingin24p

"Dva ili tri puta sam se predozirala i svaki put sam se probudila kad je hitna stigla. Izgubila sam puno prijatelja, ali imala sam sreću da sam upoznala jednu osobu, mog anđela, u osamdesetima. Ta osoba je zaslužna zato što sam se odvikla od droga", ispričala je. Spekuliše se da je riječ o nekoj ženskoj osobi, s obzirom na to da je već ranije priznala da je biseksualka. Možda i najveći eksces njene karijere dogodio se kada je odustala od snimanja filma kako bi se prijavila u psihijatrijsku bolnicu, da bi bila blizu tadašnjoj ljubavnici Džoan Taunsend: "Ona je bila šizofreničarka, a ja sam samo htjela da pomognem. Na kraju se odselila nazad u Ameriku i ne znam šta se s njom događalo. Jednostavno, nije nam bilo suđeno".

Priznala je i da je oduvijek imala problema s povjerenjem u muškarce. Prisjetila se kako njen otac, slavni glumac Danijel Gelin, nikad nije priznao da mu je ona ćerka, a ona je s 15 godina pobjegla u Pariz nakon svađe s majkom. Brigu o njoj preuzela je Brižit Bardo, koja nije mogla da shvati kako Gelinova ćerka može praktično da živi na ulici. Iako je prošla kroz svašta u životu, svi ti usponi i padovi nisu u njoj pobudili mržnju prema drugim ljudima, a jedina osoba kojoj nikada nije oprostila bio je Bertoluči. "Nikad mu nisam oprostila za to kako se prema meni ponašao. Sreli smo se prije nekoliko godina u Tokiju, ali sam ga ignorisala", izjavila je glumica koja je s Marlonom Brandom, s druge strane, ostala u dobrim odnosima, ali nekoliko godina nisu mogli da razgovaraju o "Posljednjem tangu".

Preminula je od raka 3. februara 2011. Imala je 58 godina. Nakon kremiranja, njen pepeo rasut je po obali Atlantika u blizini Bjarica.

Bernardo Bertoluči je tek 2013. godine, dvije godine nakon Marijine smrti i gotovo čitavu deceniju nakon Brandove smrti, priznao da Marija nije pristala na snimanje zloglasne scene analnog silovanja.

(MONDO/DailyNews, Express)