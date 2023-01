VARAO JE SA 14 ŽENA, SERVIRALA BRUTALNU OSVETU! Nakon Šakire, o još jednoj pjevačici BRUJI SVIJET! (VIDEO)

Majli Sajrus objavila pjesmu "Flowers" koju je posvetila bivšem suprugu, glumcu Lijamu Hemsvortu.

Izvor: Youtube

Nakon što je cijeli svijet danima brujao o Šakiri i pjesmi koju je posvetila svom bivšem suprugu, fudbaleru Žeraru Pikeu od kojeg se razvela nakon što je otkrila da joj je bio nevijeran, iz istih razloga se u žiži komentarisanja našla i pjevačicaMajli Sajrus.

Prije samo nekoliko dana izbacila je numeru "Flowers" koju je posvetila svom bivšem suprugu, glumcu Lijamu Hemsvortu, a već je oborila sve rekorde i broji čak pet miliona pregleda. Na mrežama se digla prava bura komentara, a pored teksta u kojem je svašta poručila svom bivšem, spot je takođe privukao ogromnu pažnju.

Pjevačica je ovu pjesmu objavila 13. januara na glumčev 33. rođendan, dok se pojavila i informacija da je Majli snimila spot za pjesmu u haljini od 50.000 dolara i u kući gdje ju je Lijam varao sa više od 14 žena dok su bili u braku. Pjevačica u svojoj novoj numeri govori o ljubavi prema sebi koju je otkrila nakon razvoda od slavnog glumca.

Riječi pjesme takođe i generalno podstiču na ljubav prema sebi, a korisnici društvenim mreža danima citiraju i snimaju se uz ove stihove:

"Mogu sebi da kupim cvijeće, mogu da pričam sa sobom satima, mogu da idem da igram sama, mogu da se držim za ruku. Mogu voljeti sebe bolje nego što ti možeš“, dio je refrena nove pjesme koja je jasna aluzija na propali brak sa Hemsvortom.

Majli Sajrus Flowers Izvor: YouTube/Miley Cyrus

U pjesmi, Majli se takođe prisjeća kada je njena i kuća njenog bivšeg muža izgorjela u Malibuu 2018. godine kada su bjesnili šumski požari. Majli je jednom pohvalila Hemsvorta što je spasao njene mnoge kućne ljubimce. Pjevačica je svojevremeno priznala da je upravo požar podstakao nju i glumca da se vjenčaju u decembru 2018. godine i da vjeruje da to nikada ne bi uradili da nisu prošli kroz traumatični događaj.

"Zajedno smo od svoje 16. godine. Kuća nam je izgorjela. Bili smo vjereni. Ne znam da li smo ikada zaista mislili da ćemo se zaista vjenčati, ali kada smo izgubili kuću u Malibuu... Na primjer, kada slušate moj glas prije i poslije požara, on je dosta drugačiji, tako da trauma zaista uticala na moj glas. Imala sam toliko toga i sve je nestalo, svaka pjesma koju sam ikada napisala bila je u toj kući. Svaka moja fotografija koju su mi dali roditelji, svi moji scenariji, sve sam izgubila. I tako pokušavajući da to ponovo sastavim, umjesto da kažem: 'Oh, priroda je učinila nešto što nisam mogao da uradim za sebe, natjerala me je da popustim, potrčao sam ka vatri. Nije nenormalno, mnoge životinje to rade i na kraju umiru, kao što je jelen koji pobjegne u šumu. Privlači te ta vrućina, a ja sam intenzivna osoba i ne želim samo da sjedim s tim. Samo sam se držala za ono što je ostalo od te kuće, a to smo bili on i ja. I zaista sam ga voljela veoma, veoma, mnogo i još uvijek ga volim, uvijek ću ga voljeti", objasnila je Majli u emisiji Hauarda Sterna.

U intervjuu sa Sternom, osvrnula se i na život bez Liama.

"Ponekad vam neki ljudi nedostaju više od drugih, a ponekad stvari postanu lakše. Vrijeme nekako sve liječi", rekla je Majli. Objasnila je i šta je presudilo njihovom braku.

"Bilo je previše sukoba. Kada dođem kući, želim da imam na koga da se oslonim. Ne želim da se miješam u drame ili svađe", istakla je ona.

Izvor: Profimedia