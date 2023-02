GLUMICA IZ EUFORIJE PALA ZBOG KRAĐE: Od 18. snima filmove za odrasle, a u zatvoru zbog BLUZE!

Američka glumica Kloi Čeri (24) privukla je mnogo pažnje ulogom Fej u seriji "Euforija"

Izvor: Instagram/perfect_angelgirl

Glumica Kloi Čeri, koja se proslavila u drugoj sezoni hit serije "Euforija", optužena je da je ukrala bluzu vrijednu 28 dolara! Glumica je uhvaćena u jednoj radnji u Pensilvaniji tokom krađe, nakon čega su radnici pozvali policiju.

Glumica je odmah priznala krađu i bluzu vratila u policijskoj stanici, a određena joj je i novčana kazna. Radnici su medijima otkrili da je Kloi ušla u garderobu, obukla bluzu koju je uzela u radnji i krenula na kasu kako bi platila drugu stvar koju je uzela, s namjerom da jednostavno izađe iz radnje i ne vrati komad garderobe na sebi vrijedan 28 dolara.

Čeri je svjetsku slavu dobila zahvaljujući ulozi u hit seriji, a interesantan je način na koji je dobila ulogu - ona je godinama unazad zvijezda filmova za odrasle, a objavila je jedan vrući video kao parodiju na "Euforiju", što su producenti i reditelj vidjeli i pozvali je na audiciju.

Kloi je svojevremeno u podkastu otkrila da je u svijet filmova za odrasle ušla rano, kao i da je već u 18. godini snimala scene s šestoricom muškaraca.

"Uvijek sam radila grupnjake sa šestoricom momaka. To me uzbuđuje, kao i većinu, da me svi žele u isto vrijeme", rekla je glumica. Kloi Čeri rođena je u Lankasteru, u Pensilvaniji, 1997. godine. Bila je odlučna da učini svoj život zanimljivijim, a 2015. godine, nedjelju dana poslije 18. rođendana, preselila se u Majami. Razlog je bio prilika za karijeru u porno industriji, gdje je odmah dobila pseudonim Kloi Kutur.

Vrlo brzo je privukla pažnju čelnih ljudi iz ovog svijeta, a uskoro se preselila i u Los Anđeles, gdje je nastavila da snima filmove za odrasle. Do 2019. snimila je više od 200 ovakvih ostvarenja i stekla izvjesnu popularnost, a po izbijanju pandemije virusa korona preorijentisala se na OnlyFans, gdje je prodavala pornografski sadržaj.

"Mama mi je rekla da je seksualni rad nešto najniže što čovjek može da uradi. To je jedina stvar koju ću javno podijeliti o našem odnosu, i to zato što se duboko ne slažem s njom. Ne znam da li se drugi s tim slažu, ali mislim da su pokušaji da ugrozite sopstvenu porodicu niža stvar".

Nije Kloi ostala samo bez podrške majke, već je ostala i bez mnogih prijateljstava. "Izgubila sam mnogo drugarica jer su mislile da ne treba da budem u njihovoj blizini. Ili bi njihovi momci rekli: 'Ne možeš da se družiš s njom', a one bi ih poslušale, što je najluđe".