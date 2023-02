Karleuša raspalila po Popoviću: U Zvezdama Granda šest godina radila BEZ DINARA

Jelena Karleuša još jednom oplela po Saši Popoviću i Zvezdama Granda u kojima je žirirala punih šest godina.

Izvor: ATA Images/Antonio Ahel

Nova runda prozivki oko takmičenja Zvezde Granda! Pjevačica Jelena Karleuša je nedavno uputila negativne komentare na račun žirija, čiji je dio i sama bila punih deset godina.

Pjevačica nije imala lijepe riječi ni za Sašu Popovića. Izjavila je da je takmičenje izgubilo na rejtingu bez nje, te da će u narednom periodu biti "ugašeno" iz tog razloga. Nedavno je na njenu izjavu reagovao upravo Popović koji je istakao da je jedini prihvatio Jelenu, koja je tada svuda bila zabranjena, kao i da je 300 posto više plaćena nego prije angažmana u Zvezdama Granda.

Sada je stigao i pjevačicin odgovor: "Obožavam Saleta. Nažalost, sve ovo što je izgovorio je istina, tačno je da sam čitavu svoju karijeru zabranjena što je surova i tužna istina mog života i karijere, velika nepravda i kršenje ljudskih prava, zar ne? Tačno je i da mi je honorar za koncerte porastao za 300 posto, tačnije tri puta je veći. Sada sam najplaćenija, jupi ju! Tačno je da mi je pružio ruku kada niko nije htio, ali sam ja zato šest godina radila bez dinara jer sam čestit i dobar čovjek koji zna da cijeni. Odužila sam se. Smatram da jesam, da su Zvezde Granda uz mene imale najveći pik i procvat. Isto tako, tačno je da od kada mene tamo nema da Zvezde Granda više niko ne gleda. To svi znaju", započela je, a onda navela da za svoj angažman nije bila plaćena.

"Otišla sam jer poslije šest godina nisu htjeli adekvatno da me plate. Ne Saša, već produkcija. Smatram da je bilo mnogo bolje da su me platili. I za kraj, dragi moj Sale, ako su Zvezde Granda tako čarobne, zašto nikom drugom nije skakao honorar samo meni? Odgovor je jednostavan, zato što sam se ja za to i borila. Ponoviću, Zvezde Granda bez mene i ne postoje. Niko o vama ne piše, sem kada me ti pominješ u medijima ili kada neki kandidat pjeva moju pjesmu. Tako da ti savjetujem da se uvede poseban dio o takmičenju 'JK blok' gde će pjevati samo moje pjesme", napisala je Jelena na svom profilu na Instagramu.