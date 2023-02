BIO SAM MUŽ ALKOHOLIČAR I SILOVATELJ! Ljubomir Bandović se prisjetio uloge zbog koje noćima nije spavao!

Ljubomir Bandović u emisiji "Sceniranje" na Kurir televiziji prisjetio se jedne uloge zbog koje nije noćima spavao.

Poznati glumac Ljubomir Bandović iza sebe ima zavidnu filmsku karijeru i brojne uloge po kojima ga danas prepoznaju gdje god da se pojavi, ali za ovakav uspjeh morao je da zasuče rukave. Jednom prilikom prisjetio se svog djetinjstva, kao i dolaska na studije u Beograd, kada je morao da radi različite poslove kako bi imao dovoljno novca za život i istakao da ga ničega nije bilo sramota osim da prosi i krade.

Ni u glumi nije sve lako, a neke od uloga su toliko teške i nikome ne padaju lako. Bandović je sada u emisiji "Sceniranje" između ostalog pričao i o sceni zbog koje nije spavao dva dana, a ima veze sa ubistvom sa njemu dragom koleginicom.

"Film koji se zove 'Neko me ipak čeka', tri priče o tri abortusa, to je Marko Novaković radio na jednoj televiziji. Igrali smo Nada Šargin i ja. Bio sam neki muž alkoholičar, agresivac, koji dovede kolegu pa dijete najedem papirima jer voli da crta, nju silujem, a ona mene ubije. Za takve uloge se ne spava dvije noći. Pogotovo kada si prijatelj sa kolegom, a Nada i ja smo dobri drugari. Ta grubost koju moraš da predaš, a ona da prihvati", prisjetio se glumac.

Dosta uloga su mu donijele prepoznatljivost, a jedna od njih je lik Tadije u filmu Sestre. On se prisjetio i anegdote koju je doživio na carini, kada su ga prepoznali kada je išao na filmski festival:

"Tadija mi je zamalo donio presvlačenje na Brčkom. Tada su me prepoznali na granici, te me upitali gdje sam se zaputio. Odgovorio sam da idem na festival. Tada me uočila koleginica od carinika i pitala da li sam igrao Tadiju u 'Sestrama'. Rekoh da jesam, pa me pogledala i stegnula vilicu i rekla da sam odličnu ulogu odigrao. Mislio sam da će mi ispretresati cijeli gepek, gume".