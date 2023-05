Nataša Šavija se oglasila dan nakon što je pretučena - Istjeraću PRAVDU, makar imala 10 advokata!

Nataša Šavija je optužila Stefana Karića da ju je pretukao, poslije čega je završila u bolnici, a dan nakon stravičnog nasilja otkrila je kako se osjeća.

Nataša Šavija optužila je Stefana Karića da ju je pretukao, nakon čega je bivši učesnik Zadruge i zvanično osumjičen za nasilje, a policija za njim traga već 24 sata. Od incidenta, koji se desio na svadbi u etno selu Vrdnička kula gubi mu se svaki trag i glas, a starleta je zaprijetila da će ga goniti do kraja.



Šavija je 1. maja primljena u KC Vojvodina s teškim povredama, a ostala je i bez pramenova kose zbog jezivog čupanja, kako tvrdi. Navela je da joj predstoji nekoliko operacija, a danas se ponovo oglasila za Kurir.

"Nova operacija zakazana je za sutra. Primam lijekove za bolove, infuziju, antibiotike, tako da mogu da kažem da sada nemam bolove. U pitanju je operacija jagodične kosti koja je polomljena", navela je i ponovo izjavila da će se potruditi da Karić dobije zasluženu kaznu.

"Ono što mogu da garantujem da ću se baviti time sve dok se pravda ne istjera i nasilnik ne završi kako zakon nalaže, a znamo svi da to nije nanogica, makar imala deset advokata! Javnost će biti obaviještena kad za to dođe vrijeme. Za nauk ženama da se ne plaše, ne ćute, ne povlače tužbe i ne opraštaju nasilnicama. Ja nisam jedna od tih, a neka ne budu ni one. Naišao je na pogrešnu kojoj će ovo da uradi", poručila je starleta.