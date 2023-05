"ZA OVO SE IDE NA ROBIJU": Pretučena Šavija zaprijetila Kariću - Doživjela sam HOROR, čekam operaciju

Nataša Šavija je optužila Stefana Karića da ju je pretukao i prijavila ga policiji za nasilje, a sada se tim povodom oglasila i na Instagramu.

Starleta Nataša Šavija primljena je noćas oko 2 sata u Klinički centar Vojvodine s vidljivim povredama za koje tvrdi da joj je nanio bivši učesnik Zadruge, Stefan Karić, s kojim je bila na svadbi svojih prijatelja u etno selu Vrdnička tvrđava.

Nakon što je potvdila da je došlo do nasilja pojavile su se i pre fotografije i snimak, a Nataša Šavija je smeštena na odjeljenje intenzivne njege. Protiv Stefana Karića je pokrenut krivični postupak i do sada se nije oglasio za medije. Navodno je poslije incidenta pobjegao, a povodom ove situacije oglasio se njegov otac Osman. Nedugo zatim i starleta je objavila zvaničnu potvrdu na Instagramu.

"Starleta se sada oglasila na Instagramu: "Hvala svima na podršci, ne stižem svima da odgovorim. Tačno je sve, za osobu ne potvrđujem zbog toka istrage, jer je prijavljen policiji, ali samo da zna da ću mu se u**ati u život, jer se za ovo ide na robiju! U bolnici sam, primam terapiju i čekam operaciju, slomljena mi je jagodična kost, a o hororu prebijanja (nije bio jedan udarac), da ne pričam... Ovo mi se nikad u životu nije desilo, a onu devojku je Bog pogledao što se na vrijeme spasila od psihopate koji djeluje kao cica mica, anđelčić... Zapravo je ženomrzac i samo žene može krvnički da bije. Ali polako, sve će doći na svoje...", objavila je Šavija na storiju na Instagramu.

Izvor: Instagram/natasa.savija

"To se desilo u Vrdničkoj kuli. Bili smo zajedno, prvo me je vukao za kosu, onda mi je lupio šamar, ali krvnički. To nije bio blag šamar, nego onakav kako bi muškarac udario drugog muškarca. Izašli smo napolje, onda me je on opet jako počupao i udario pesnicom po lijevoj strani. Trenutno sam u bolnici, imam teške povrede, prelom vilične kosti i povrede oka. On mrzi žene, bio je mrtav pijan, zbog toga se sve ovo desilo. Biće potrebno više operacija", izjavila je Šavija za "Blic" nakon vesti da je pretučena.

