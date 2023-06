DO UŠIJU JE BIO ZALJUBLJEN, DANAS MU JE NAJVEĆA PODRŠKA: Ljubav Jelene i Novaka traje 18 godina, a ovako su se upoznali

Novak Đoković s porodicom i timom slavi istorijski uspjeh, a s tribina u Parizu ga je bodrila i supruga Jelena Đoković s djecom, njegova motivacija za sve rekorde.

Novak Đoković je 11. juna postao najbolji teniser svih vremena ostvarivši pobjedu u finalu Rolan Garosa u Parizu, kada je osvojio 23. grend slem titulu u karijeri i ostvario uspjeh kakav niko prije njega nije u svijetu "bijelog sporta". Tokom svih ovih godina inspiraciju najviše pronalazi u porodici, koja mu je glavni motiv za obaranje nevjerovatnih rekorda, ali i najvažnija, neraskidiva karika koja ga gura naprijed.

Porodica Novaka Đokovića danas ga je bodrila s tribina i slavila njegov uspjeh - supruga Jelena Đoković, djeca Stefan i Tara, kao i roditelji Dijana i Srđan Đoković.

Jelena je Noletova podrška već dvadeset godina, skoro koliko traje njihova ljubavna priča. Upoznali su se u srednjoj školi krajem 90-ih godina, a počeli su zvanično da se zabavljaju tek nekoliko godina nakon što je Novak postao profesionalni teniser 2003. Ove godine, kada Novak slavi najveći uspjeh, slave i 18 godina ljubavi.

Vjerili su se poslije osam godina veze, 2013. Priredili su intimnu ceremoniju u Crnj Gori, gdje su se godinu dana kasnije i vjenčali, na Svetom Stefanu, samo četiri dana nakon što je Novak pobijedio na Vimbldonu.

Danas imaju dvoje djece, sina Stefana i ćerku Taru. Jelena je uz sliku s djecom na Svetom Stefanu jednom prilikom ispisala: "Ovdje su se mama i tata vjenčali dok je Stefan još bio u maminom stomaku. I ovo ostrvo se zove Sveti Stefan".

Novak je Jelenu prvi put predstavio javnosti na turniru u Amersfortu u julu 2006. godine. Imali su samo 17 godina kada su se prvi put sreli, a to je bilo na jednom lokalnom teniskom turniru u Beogradu, budući da su oboje trenirali tenis. "On je rješavao neke ukrštene riječi, a ja sam bila pored njega, pa me je pitao da mu pomognem i tako smo zajedno počeli da rješavamo, ali poslije toga smo se sretali povremeno i uvijek lijepo družili, bez ikakvih naznaka da ćemo se ikada zabavljati. Počeli smo da se zabavljamo tek poslije tri godine", ispričala je svojevremeno Jelena, a Novak je priznao da je u nju bio do ušiju zaljubljen: "Ona je bila moja djevojka prije nego što smo se uzeli. Prije toga je bila moj prijatelj. A prije toga je bila djevojka na koju sam odlijepio u srednjoj školi".

Danas žive srećno u Monte Karlu, a Novaka prate na turnirima i najveća su mu motivacija i podrška dok grabi ga nevjerovatnim uspjesima kojima se upisuje u istoriju.