SRUŠILA INTERNET: Suzana Mančić bez trunke šminke

Suzana Mančić pokazala kako izgleda kada skine svu šminku s lica, ovo je prava "Loto djevojka" danas.

Izvor: Kurir TV screenshot

Čuvena "Loto djevojka", Suzana Mančić, nekada je bila jedna od najpopularnijih ličnosti na prostoru bivše Jugoslavije zbog koje su muškarci načisto gubili razum, a ni danas nije ništa manje zapažen njen izgled i pojavljivanje u javnosti.

Poznato je da veoma vodi računa i o fizičkoj kondiciji i o izgledu, pa je mnogi svrstavaju i na listu najvećih dama na domaćoj sceni. Uglavnom je uvijek viđamo doteranu i našminkanu, ali s obzirom na to da Suzana koristi društvene mreže, pratioci imaju priliku da je vide i u kućnom izdanju.

Iznenadila ih je hrabrošću i samopouzdanjem kada je objavila sliku na kojoj je pokazala nenašminkano lice, a fotografija je nastala u jutarnjim satima. I, najvažnije, bez aplikacija za uljepšavanje i Fotošopa.

"Evo jedna kada ustanem. Hladno mi je. Gladna sam. Opet kiša… Gde je kafa?", napisala je Suzana Mančić uz fotografiju.

Izvor: Instagram/suzanamancicofficial

"I bez trunke šminke jedno od najljepših i najsimpatičnijih TV lica", "Hajde da vidim one napumpane da prikažu sebe ujutru kad ustanu, mada one sigurno ne ustaju do podne", "Bez kompleksa, bez predrasuda, normalna itd...sve naj", "Dama prava", "Lijepi ste i kad ustanete, a najvažniji je osmijeh i to djetinje i pozitivno u vama", glase samo neki od komentara.

Priznala je da nije osoba koja voli da vježba, pa je pronašla je alternativu, a poslušajte o čemu se radi.