PODIGNUTA OPTUŽNICA PROTIV MIRJANE KARANOVIĆ! Sumnjiči se da je komšinici nanijela teške tjelesne povrede!

20, October, 2020, Belgrade - Press conference on the occasion of the premiere of the theater play "Reader" which is on the program at the Belgrade Drama Theater. Mirjana Karanovic. Photo: Antonio Ahel/ATAImages 20, oktobar, 2020, Beograd - Konferencija za medije povodom premijere pozorisne predstave "Citac" koja je na programu u Beogradskom dramskom pozoristu. . Photo: Antonio Ahel/ATAImages