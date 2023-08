Životna priča Patrika Svejzija: Žene uzdisale za glumcem, poslije smrti otkriveno ko ga je ZLOSTAVLJAO

Životna priča Patrika Svejzija počela je kao bajka, da bi se završila kao noćna mora.

Prošlo je 14 godina od smrti Patrika Svejzija, legendarnog glumca koji je umro 20 mjeseci nakon postavljanja dijagnoze raka pankreasa. Glumac iz hitova "Prljavi ples", "Duh", "Zločin na talasima", "Doni Darko", "Skok" i drugih bio je proglašen za najpoželjnijeg muškarca po izboru časopisa "Pipl", a žene širom svijeta su ga obožavale.

Njegova udovica Lisa Liemi Svejzi rekla je za američke medije da i dan-danas razgovara sa suprugom, a progovorila je i o optužbama da ga je tukla dok je umirao.

Patrik i Lisa bili su zajedno 34 godine, upoznali su se kada je on imao 18, a ona samo 14 godina. Nisu imali djece, a želeli su ih, ali je ona doživjela spontani pobačaj i nakon toga više nisu ni pokušavali. Lisi je posvećena jedna od najljepših pjesama iz glumčevog muzičkog repertoara, "She's like the wind".

Patrik Svejzi bi na današnji dan napunio 71 godinu, ali je preminuo 14. septembra 2009. godine. Njegovi zdravstveni problemi počeli su kada je osetio jake bolove u želucu, i otišao kod lekara. Utvrđeno je da ima rak pankreasa četvrtog stadijuma i blokadu žučnih kanala. Bolest je napredovala i utvrđene su i metastaze na jetri, a glumac je otvoreno po emisijama govorio o svojoj teškoj borbi. Pošto je bio strastveni pušač duže od četiri decenije, i priznavao da puši tri pakle dnevno, u jednoj od njih je rekao da je pušenje "možda imalo veze sa bolešću".

Lisa je morala da poriče šokantne tvrdnje da je glumca tukla i zlostavljala dok je umirao od raka. Nakon glumčeve smrti, neimenovani "prijatelj" para izjavio je da ga je grebala, udarala rukama i stvarima, i sve to dok je imao samo 50 kilograma jer je oslabio od bolesti i terapije.

"To nije tačno. Eto, toliko je jednostavno", rekla je tada Lisa.

Glumčeva majka Petsi Svejzi bila je koreografkinja i vlasnica plesne škole, i Patrik je išao na njene časove plesa. Ali perfekcionizam i visoka očekivanja majke ubrzo su prerasla u fizičko zlostavljanje.

"Tukla ga je kada nije bila zadovoljna, i često mi je pričao o danu kada je konačno prestala. Imao je već 18 godina, i bio mu je rođendan. Udarala ga je, a onda je njegov otac Džesi rekao da ako ikada više bude pipnula sina, on će se razvesti od nje", ispričala je Lisa.

Patriku Svejziju pozlilo je u januaru 2009, i u bolnici mu je konstatovana upala pluća, kao i nove metastaze. Pušten je kući, gdje je umro u septembru 2009. godine. Njegovo tijelo je kremirano a pepeo rasut po ranču u Nju Meksiku.

"Samo zato što je neko umro, ne znači da ga više nema u vašem životu. Bili smo zajedno duže od 30 godina i Patrik je dio mene. Svakog dana čujem njegov glas u glavi, i razgovaramo. Pitam ga kada imam neki problem, i čujem ga kako kaže - hajde, djevojko, uozbilji se", rekla je setno Lisa.

