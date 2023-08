Oglasio se Milić Vukašinović iz bolnice: "Biću u bolnici bar još 10 dana"

Milić Vukašinović se oglasio za medije i otkrio zbog čega je ponovo hospitalizovan.

Izvor: Pink screenshot

Milić Vukašinović, koji je nedavno hitno operisan u Urgentnom centru, kad mu je prijetila čak i amputacija noge, ponovo je završio na klinici i to na Opštoj intenzivnoj njezi u Urgentnom zbog problema sa disanjem.

Ubrzo se pojavila informacija da je dobio sepsu, a on se oglasio iz bolnice i otkrio kako se osjeća. Roker je istakao da nema sepsu i da je hospitalizovan zbog vode u plućima.

"Nije sepsa u pitanju. Nakon operacije dobio sam bolničku bakteriju koju sam liječio kod kuće. Pazila me je Suzana, previjala i sve ostalo", rekao je on, pa otkrio zašto je ponovo završio u bolnici:

"Jutros mi je u kupatilu disanje postalo jako teško. Odmah smo pozvali Hitnu pomoć, i nakon nekog vremena otkrili su da imam vodu u plućima. Ne znam kako se to dogodilo, i pritisak mi je jako veliki. Stavili su me na respirator, ali ne klasičan, to je kao neka maska za disanje, dugo sam je nosio i zbog nje sam još teže disao. Izvadili su mi vodu iz pluća, i kad nakon što su mi skinuli masku bilo mi je mnogo laskše. Sada imam neku malu masku koju moram da nosim, ali nije strašno. Biću u bolnici bar još 10 dana", rekao je on.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 01:30 "ZA 3 GODINE SAM PROPIO MILION EVRA!" Milić Vukašinović je ovako zaradio enorman novac: Draž para je kad ih trošiš bez zadrške! Izvor: Kurir televizija Izvor: Kurir televizija

(MONDO/ Telegraf)