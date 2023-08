VOŽNJA POD ZABRANOM, BEZ DOZVOLE I NEREGISTROVANI AUTO! Svi prekršaji Darka Lazića

Darko Lazić ima zabranu vožnje do februara 2024. godine, a ovo su svi njegovi prekršaji!

Izvor: ATA Images /Antonio Ahel

Pjevač ima pravo da se žali na presudu jer nije postala pravnosnažna. Podsjetimo, Darko je bio je za volanom "BMW" iako ima zabranu vožnje do februra naredne godine, a policajcima na uviđaju dao je češku vozačku dozvolu jer mu je srpska oduzeta. On je naletio na kombi i tom prilikom je napravljena samo manja materijalna šteta. Povrijeđenih nije bilo. Inače, Laziću je oduzeta vozačka dozvola zbog velikog broja kaznenih poena, a ima zabranu vožnje do februara 2024. godine. Njemu je vozačka oduzeta 2013. godine.

Svi prekršaji Darka Lazića:

27. decembar 2013. - vožnja neregistrovanog automobila 19. mart 2015. - prekoračenje ograničenja brzine u Beogradu 20. april 2015. - vožnja pod zabranom 22. maj 2015. - vožnja pod zabranom 7. jul 2015. - vožnja pod zabranom 11. avgust 2016. - nepropisno parkiranje u Beogradu 22. novembar 2016. - prekoračenje brzine u Umčarima i vožnja bez dozvole 26. novembar 2016. - nepropisno parkiranje na aerodromu u Beogradu 7. decembar 2016. - nije htio da kaže ko je vozio auto registrovan na njegovo ime u trenutku kada je prošao na crveno svjetlo na semaforu. Kažnjen je sa 15.000 dinara 18. decembar 2017. - nepropisno parkiranje u Beogradu 17. april 2018. - vožnja bez dozvole i prekoračenje brzine 23. oktobar 2018. - prijava zbog prekoračenja brzine i vožnje bez dozvole 28. mart 2020. - kršenje policijskog časa, vožnja bez vozačke dozvole 29. april 2020. - vožnja bez vozačke dozvole

Podsjetimo, Darko je u oktobru 2018. godine doživio saobraćajnu nesreću iz koje je jedva izvukao živu glavu. Nesreća se dogodila u Brestaču kod Pećinaca. Njegov automobil sletio je s puta i prevrnuo se na krov, a ubrzo poslije nesreće na lice mjesta stigli su policija i Hitna pomoć, koja je Lazića prevezla u KBC Zemun. Tom prilikom je utvrđeno da je on imao 1.39 promila alkohola u krvi.

Lazić je nakon te nesreće bio životno ugrožen, zadobio je povrede glave, prelom butne kosti, prelom rebara i bio je smješten na odjeljenje intezivne njege. Dvije godine kasnije, Darko Lazić je izjavio da je "odličan vozač, da je siguran dok vozi, da se opametio i da ne živi isto otkako je dobio djecu".

