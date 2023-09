"30 GODINA SI OPSEDNUTA CECOM, ŽENA JE ZA TEBE MEGAZVijEZDA!" Pjevač žestoko isprozivao Jelenu Karleušu

Pjevač Bojan Tomović raspalio je po Jeleni Karleuši u jednom od svojih nedavnih intervjua.

Pjevačica Jelena Karleuša poznata je kao neko ko bez dlake na jeziku komentariše sva dešavanja na javnoj sceni, te i svoje kolege sa kojima ima jasno podijeljen odnos.

Sa nekima je dobra, sa nekima ni u kakvim odnosima, a sada je svoje mišljenje o njoj iznio pevač Bojan Tomović. Izvođač hita "Plava motorola" žestoko je isprozivao koleginicu, spomenuvši Svetlanu Cecu Ražnatović, ali i repera Kanjea Vesta sa kojim je Jelena priželjkuje duet.

Nazvao ju je "prašinom" i "vazduhom", te istakao i da mu se "smučila i zgadila".

"Jelena Karleuša je izjavila nedavno da psihički oboljelim licima nije mjesto na televiziji. Pa rekoh - otkud onda ti ženo na televiziji? Mislim, 30 godina si opsjednuta Cecom Ražnatović, žena je za tebe megazvijezda. Hoćeš duet sa Kanjeom Vestom koji je priznao da je bipolaran, kao i ja. To nije grip, to ti je hormonski poremećaj u mozgu. Hoćeš duet sa njim, a pričaš da psihički oboljeli ne mogu... Pa što si onda ti? To sam doživio kao diskriminaciju, i tad mi se ona zgadila i smučila. Da je vidim, prošao bih pored nje. Znaš kad kažu 'vazduh'? Ne, vazduh se udiše. Prašina se ignoriše. Pih, prašina", kazao je između ostalog Tomović.

Jelena Karleuša još uvijek nije reagovala na ove prozivke.

