RADA MANOJLOVIĆ izdominirala na banjalučkom ušću, pa poručila: VOLIM KAD SAM MEĐU NARODOM (VIDEO)

Pjevačica Rada Manojlović nastupila je na manifestaciji "Kotlićijada" na ušću Vrbanje u Vrbas u Banjaluci.

Manifestacija je održana na velikoj poljani, na obali, u naselju Česma, gdje je bio postavljen i ringišpil za djecu, a Rada je za nastup na njoj izabrala srebrnu, mini haljinicu i ravne papuče, prenijeli su srpski mediji.

Manojlovićeva je bila veoma raspoložena, sudeći po snimcima na kojima zajedno sa direktorom Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske (UKC RS) i predsjednikom Gradskog odbora stranke Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), Vladom Đajićem, đuska među posjetiocima.

Pogledajte

"Lako je kada si na bini, nedodirljiv, ali ja imam svu slobodu da siđem među narod, koji me voli i zbog kog postojim. Vječno sam zahvalna i srećna što podjednako i sa radošću pjevam na ogromnim binama, trgovima, u najsjajnijim klubovima, ali sto sam takođe dočekana i ispostovana iskreno i od srca i kada siđem i prošetam među svim tim ljudima, slikam se od najmlađih do najstarijih…Moja publika su svi i ja ljude ne dijelim, to svi znate; ni po čemu, a kamo li po lokaciji ili događaju. Hvala vam što me volite, uzvraćam duplo", napisala je Rada Manojlović na "Tviteru".

Ђе си Радо око моје ❤️@RadaManojlovic_

Đajić je upravi bio organizator jučerašnje "Kotlićijade", a osim Rade Manojlović, na "krajiškoj Guči", kako su nazvali manifestaciju, nastupio je Baja Mali Knindža i trubači.