HTJELI DA JE HAPSE NA KOSOVU! Slađa Delibašić otkrila detalje incidenta

Slađa Delibašić doživjela je neprijatnost kada je sa rođenim bratom krenula na Kosovo, na majčin grob i u posjetu familiji.

Djetinjstvo Slađa Delibašić koja je bila je jedna od najvećih zvijezda devedesetih obilježila je prerana smrt majke Mirjane, koja je preminula kada je denserki bilo svega 10 godina. Njena majka sahranjena je na groblju u Kosovskoj Mitrovici, gdje su Delibašići nekada živjeli.

Kako je jednom prilikom ispričala spomenik njene majke uništili su Albanci, a ona još nije uspjela da ga obnovi. Prije dvije nedjelje izbio je skandal kada su pjevačici i njenom bratu zabranili da nastave put.

"Prije dvije nedjelje sam bila, bio je i moj rođeni brat Srđan. Na granici su nas lijepo izvukli iz auta, išli smo prvo kod moje mame na groblje, a onda sam imala nastup u jednom klubu. Rekli su Srđanu: 'Ne možeš, moraš da se vratiš', on: 'Ko mora da se vrati?!'. Ja sam digla frku, kažu: 'Sad ćemo da vas privedemo', ja kažem: 'Hajde, privedite me'. Srđan mi je rekao: 'Nemoj da praviš problem, idi dole, čekaju te i familija i svi', tako da se on vratio sa granice autobusom za Beograd", prisjetila se Slađa.

Pjevačica je ranije priznala i da pored toga što posjeduje svoje nekretnine otišla je da živi kao podstanar - "Imam tri kuće, ali neću da smetam djeci. One su velike, imaju svoj život. Ja sam dupla škorpija, džangrizava... Zašto je ovo neoprano, zašto je ovo bačeno ovdje, zašto je ovako, onako... To sam ja. Rekla sam: 'Imate svoje živote, svoje kuće, ja idem i to je to'. Zašto da ne", rekla je ona u "Premijeri".

