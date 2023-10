Ed Širan iskopao sebi grob u dvorištu: "Rupa je u zemlji, kad dođe dan ja ću ići tamo!"

Ed Širan iznenadio je fanove kad je počela da kruži priča da je iskopao sopstveni grob u dvorištu, a slavni pjevač je tu glasinu i potvrdio!

Izvor: Fred Duval/Shutterstock

Ono što je engleski pjevač Ed Širan (32), odlučio da uradi u svom dvorištu što mnogi smatraju ni više ni manje nego morbidnim. Nakon što su počele da kruže glasine o grobnici koju je navodno dao da se izradi u njegovom domu, pop pjevač je u nedavnom intervjuu za GQ otkrio da se zapravo radi o samo jednom grobnom mjestu izrađenom posebno za njega.

"To je rupa iskopana u zemlji, a iznad nje se nalazi kamen, tako da kad god dođe taj dan, ja ću ići tamo", rekao je. Ovim priznanjem iznenadio je obožavatelje koji se pitaju zašto uopšte razmišlja o smrti kada je tek uplovio u četvrtu deceniju života, a i zdravlje ga služi.

"Ljudi misle da je to jako čudno i stvarno morbidno, ali imao sam prijatelje koji su umrli bez testamenta, pa niko ne zna šta da učini", pojasnio je tada. Ljubitelji pjevača smatraju da su ga na ovu odluku podstakli upravo tragični gubici dragih osoba, kojih je u zadnjih par godina bilo nekoliko. Od najboljeg prijatelja Džamala Edvardsa, koji je preminuo u trideset prvoj godini, voljenog mentora Majkla Gudinskog, pa sve do kolege Šejna Vejna, pjevač je proživio teške životne trenutke. Uz sve to, podijelio je i kako se njegova supruga Čeri Siborn borila s tumorom dok je bila trudna s jednom od njihove dvije ćerkice.

U čast njima, Širan je u svom dvorištu izgradio i kapelicu, gdje održava sećanje na voljene ljude, a koristi je i za održavanje ceremonija vjenčanja svojih prijatelja.

(MONDO/Kurir)