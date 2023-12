SLOBODA OTKRILA TAJNU KOJA SE KRIJE IZA NJENOG IMENA! Priča o velikoj ljubavi ZA KOJU MNOGI NE ZNAJU

Glumica Sloboboda Mićalović otkrila je po kome je zapravo dobila ime.

Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Glumica Sloboda Mićalović Ćetković u jednom intervjuu je otkrila po kome je dobila ime i zbog čega joj je u početku smetalo

"Smetalo mi je moje ime tada, jer se niko nije zvao tako da ja znam, sem Slobode Trajković po kojoj sam ja i dobila ime. Ona je bila vjerenica Ive Lole Ribara. To je jedna od najljepših i najtragičnijih priča u našoj istoriji. Žrtvovala je cijelu svoju porodicu, tako što su završili u gasnoj komori, jer nije željela da oda položaj svog vjerenika, Ive Lole Ribara. Znala je da mu slijedi ubistvo, jer je on bio jedan ozbiljan revolucionar. Postoji i to čuveno pismo, zbog kog je meni tata dao ime, a baš je Kornelije Kovač, odnosno Korni grupa, opjevala tu pjesmu. Naslov pisma je 'Jedina moja, ne stiglo te ovo pismo'. To je posljednje pismo koje je on njoj uputio, misleći da će on nastradati, ali nažalost je prvo ona stradala. U znak te velike ljubavi, moj tata je igrao monodramu Ivo Lola Ribar, trista ili četiristo puta, a mi smo kao klinke nosile majicu 'Ivo Lola'. Mislio je, ako dobije sina da se zove Ivo, a ako dobije ćerku da se zove Sloboda, jer se moja Mirjana zove po sestri Ive Lole Ribara, sve je to nekako umreženo", ispričala je Sloboda u emisiji "Kec na 11".

Istakla je da joj je posebno drago što je, koliko ona zna, jedno petnaestak djevojčica dobilo ime po njoj - Sloboda.

Za one malobrojne koji ne znaju, Sloboda je već 15 godina u skladnom braku sa kolegom Vojinom Ćetkovićem. Njih dvoje su se upoznali na snimanju filma "Zona Zamfirova". Poznanstvo je preraslo u prijateljstvo na snimanju filma "Pljačka Trećeg rajha". Nedugo zatim oboje su ostavili svoje partnere i u ljeto 2004. godine započeli svoju ljubavnu priču koju su krunisali brakom.

"Sjećam se prvog trenutka kada sam je ugledao, snimali smo 'Zonu Zamfirovu', a ona je bila studentkinja. Nikada na taj način nisam gledao studentkinje, naročito jer su većina njih bile klinke. Prošlo je nekoliko dana snimanja, pozvao me je snimatelj da dođem da pogledam nešto. Vidio sam je kao neko ko će vjerovatno da snima, nisam je posmatrao kao lijepa je ili na neki drugi način. Tada sam je prvi put zapazio. Ne mogu da kažem da je bila prvi put oduševljena kada me je vidjela, ali se smekšala", ispričao je svojevremeno Vojin.

Vojin i Sloboda su se na vječnu ljubav zakleli su se 12. maja 2008. u Crkvi Vasilija Ostroškog na Bežanijskoj kosi. Ona je imala 26 godina, a on deset više. Kumovi su im bili kolege i najbolji prijatelji, Nikola Đuričko i Nataša Ninković.

