Razvod Ivane Španović i Marka: Bajkovito vjenčanje i velelepna kuća nisu bili dovoljni... (FOTO)

Ivana Španović na svom vjenčanju sve je oduševila kada je obula patike, a fotografije svadbe su tada privukle veliku pažnju javnosti.

Izvor: Instagram/ivanaspanovic/printscreen

Kada je uspješna srpska atletičarka, Ivana Vuleta, djevojačko Španović, saopštila da se nakon dvije godine razvodi od fitnes instruktora Marka Vulete, javnost je ostala šokirana. Ubrzo se Ivana oglasila za medjie, a onda je Marko sve zaintrigirao objavom na društvenim mrežama.

Par je živio u Novom Sadu u jednoj predivnoj kući, a s vremena na vrijeme objavljivali su i fotografije iz svog doma.

U pitanju je jedna velepna kuća, okružena visokom betonskom ogradom, a o predivnom pogledu na Dunav ne treba trošiti riječi.

Ivana je u emotivnu vezu sa Markom stupila samo nekoliko mjeseci nakon raskida desetogodišnje veze sa vjerenikom za kog kažu da neodoljivo liči na njenog muža. Ona je 2019. godine potvrdila da je zaljubljena u fitnes instruktora. Vjenčali su se godinu dana kasnije na ranču blizu Beograda.

Iako su detalji svadbe bili dobro čuvani od javnosti, poznato je da su njihovu sreću podijelili najbliži članovi porodice i prijatelji, uz prisustvo phevačice Edite Aradinović koja je doprinuhela veselju tog posebnog dana. Nakon nekoliko dana od svadbe Ivana je objavila fotografije sa bajkovitog vhenčanja.

Na svom Instagram profilu poduhelila je fotografiju koja je nastala tokom prvog plesa para, a svima je privuklo pažnju da je atletičarka bila u patikama.

"Znala sam da si ti taj jer si mi dopustio da nosim patike odmah nakon prvog plesa. Ponosna sam što sam postala gospođa Vuleta", napisala je Ivana.

Isto veče je i fitnes trener Marko na svom Instagram profilu takođe podijelio jednu fotografiju sa svadbe: "Uvijek sam delio ljude na gledaoce i one koji zaista žive život. Ovi drugi se uvek bude zahvalni na svakom novom jutru i raduju se svakom novom danu. A kad imate nekog sličnog sebi, sa kim možete da podijelite svako to jutro i dan, srećan ste čovjek", napisao je on.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:23 Ivana Španović o emocijama i himni Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)