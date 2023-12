Miss Francuske prozvali zbog frizure: "Kratka kosa je prelijepa" kaže ljepotica

Ev Žil, Mis Francuske za 2024. godinu, prokomentarisala je kritike na račun svog izgleda.

Kada je u prenosu uživo koji je pratilo oko 7,5 miliona gledalaca, Ev Žil proglašena za Mis Francuske 2024. godine, nastali su brojni komentari na društvenim mrežama. Nikada se nije dogodilo da pobjednica ima kratku kosu, a za njenu pobjedu zadužene su sudije. Ev je zahvaljujući glasovima publike i žirija zauzela treće mjesto, ali sudije su doprinijele njenoj pobjedi i ujedno zadobile niz kritika i optužbi za pristrasno glasanje.

Ova 20-godišnjakinja je sada priznala da su je mnogi kritikovali zbog njene vitke figure. "Čovjek sam, naravno da me kritika pogađa i boli. Moje tijelo je takvo kakvo je, htjeli vi to ili ne. Takva sam. Ako se to ljudima ne sviđa, ne sviđam im se ni ja i to je to. Ne možete se svidjeti svima i to je normalno. Morate da prihvatite sebe i ignorišete kritike, čak i ako je teško", izjavila je Ev za francuski TF1.

Dodala je i kako se nada da će doći vrijeme kada njena frizura neće biti u centru pažnje. "Važno je pokazati da mnoge Francuskinje imaju kratku kosu kao ja. One bi trebalo da predstavljaju zemlju na takmičenjima poput ovog", rekla je Ev. "Prelijepo je sad kad imam krunu na glavi. Kritikovali me ljudi ili ne, prelijepo je - sad sam tu", zaključila je Ev.

Podsjetimo, Ev je već istakla koliko je ponosna na svoj izgled. "Navikli smo da vidimo misice sa dugom kosom, ali sam ja namjerno odabrala androgini pristup sa kratkom frizurom. Niko ne bi smio da diktira ko smo. Svaka žena je različita i jedinstvena", saopštila je Mis Francuske.

