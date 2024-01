"ISKORISTI BILO KOGA NA JEDNU NOĆ I RODI DIJETE" - Rada otkrila kakve savjete dobija od koleginica

Rada Manojlović otkrila je da bi voljela da se ostvari u ulozi majke, ali i kakve savjete joj daju koleginice.

Pjevačica Rada Manojlović proteklu godinu će pamtiti po raskidu veze sa bivšim dečkom Harisom Berkovićem, ali i prekidu saradnje s menadžerom s kojim je radila od vremena u Grandu. Gostujući u božićnoj emisiji, pjevačica je sada otkrila da ima veliki problem da nađe pravog.

Ona je istakla i da je koleginice savjetuju da rodi dijete sa nekim momkom sa kojim bi bila na jedno veče. Međutim, njoj se to kao prijedlog nije dopalo.

"Ja sam malo više romantična osoba. Često me savjetuju druge koleginice da imam dijete, pa makar i sa bilo kim. Neka to bude za jedno veče, iskoristi ga, samo da rodiš dijete", rekla je Rada u emisiji "Premijera-Vikend Specijal" i dodala:

"Nikada to ne bih uradila i to nije dobar savjet. Ni za mene, ni za to dijete. Nisam tako zamislila. Želim da to bude iz ljubavi, kako bi i to dijete bilo srećno. Da tako nešto uradim da bih samo rodila dijete, nikada ne bih bila srećna".

Poručila je i da bi voljela da se ostvari u ulozi majke - "Voljela bih da se pojavi taj neko i da tu nema priče. Da se dogodi dijete, a poslije ćemo da vidimo šta i kako".

