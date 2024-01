Zašto su se posvađale Ceca i Mira Škorić? Godinama krile razlog - Mira priča jedno, Ražnatovićka drugo

Pjevačica Ceca Ražnatović se navodno dotakla i teme koja je godinama intrigirala javnost

Pjevačice Svetlana Ceca Ražnatović i Mira Škorić, godinama su bile najbolje prijateljice. Pjevačice su se družile od "djevojačkih dana", snimale su pjesme i spotove zajedno, nastupale, odlazile jedna drugoj na slavlja, a onda su prije nešto više od 15 godina prekinule svaki kontakt.

Ni jedna ni druga godinama nisu komentarisale pisanje medija o navodnim razlozima prekida prijateljskih odnosa, a ova tema je postala aktuelna ponovo nakon što je Ražnatovićka obradila pjesmu "Ne računaj na mene" sa pjevačicom Majom Berović.

Mira Škorić je oštro reagovala na društvenim mrežama, Maju nazvala "nedop***anom glupačom", nakon čega je postao aktuelan intervju Škorićke o prekidu prijateljstva, koji je dala prije nekoliko godina. Mira je tada otkrila da joj se Ceca nije javila kada joj je preminula majka:

"Nije me pozvala, niti mi je poslala poruku. Eto, Ceca to nije učinila. Svako ima svoje razloge, ali je istina da me nije pozvala. Puknu brakovi poslije 40 godina, a ne jedno prijateljstvo. Ne postoji šansa da se ja prva javim. Za razliku od ostalih, imam svoj stav o svemu tome i zašto bih morala da budem nešto što nisam. To što je između nas više nije ni bitno. Ja sa njom nisam u svađi, jednostavno ne komuniciramo, ne družimo se", rekla je pjevačica.

Svetlana Ražnatović je po pitanju okončanja prijateljstva sa Škorićevom ranije govorila da "svaka veza ima svoj početak i kraj, i to uvek sa razlogom", da bi sada u svojoj emisiji izjavila:

"U bilo kojim odnosima ljudi budu povrijeđeni, da li u prijateljskim ili emotivnim, kada shvatiš da si imao apsolutno prazan hod, nije ti prijatno ni lijepo, ali smatram da sve što se dogodi, rasturi i raziđe, da je trebalo tako da se desi, i da postoje razlozi za to i da ne treba žaliti. Ja ne žalim. Hvala Bogu da svako ko mi nije iskren prijatelj treba da ode od mene i ne troši ni moje ni svoje vrijeme uzalud".

(MONDO, Story.rs)