Ivan Bosiljčić otkrio odakle čuvena replika iz Maratonaca u novom filmu sa Bobom Mićalović (VIDEO)

Sloboda Mićalović i Ivan Bosiljčić ponovo igraju ljubavni par u filmu "Jorgovani", a scena u kojoj pevaju zapalila je mreže!

Da li je moguća ljubav iza ffilmskih kamera? Šta krije prividni glamur popularnosti? Da li partneri na sceni postajju suparnici kada padnu maske? Ovo su samo neke od tema koj su, u novoj romantičnoj komediji "Jorgovani", obradili scenarista David Jakoviljević i reditelj Siniša Cvetić.

U njemu se, petnaest godina posle "Ranjenog orla", pojavljuje opet omiljeni glumački par - Sloboda Mićalović i Ivan Bosiljčić. Glumci su napravili su pometnju na društvenim mrežama zbog scene iz filma, koji će premijerno biti prikazan na Festu. Boba i Bosiljčić su pokazali i svoje glasovne mogućnosti dok pjevaju hit "Kad zamirišu jorgovani". Pjesma koju su svojevremeno otpjevali Vesna Zmijanac i Dino Merlin izaziva pravu katarzu i dan-danas, a Ivan izgovara poznatu repliku: "Tišina! A sad malo ona... " Boba zapjeva: "Zamirišu jorgovani... "

Na konferenciji za štampu, Ivan je rekao otkud čuvena rečenica iz Maratonaca u ovoj sceni:

"Vidimo da je posljednja informacija najsvježija i najintrigantnija - otkud u filmu ova replika iz filma 'Maratonci trče počasni krug' - 'Tišina, sad malo ona'? Možemo da odamo jednu lijepu stvar, da podsjetimo ljude - ja sam davne 2008. godine igrao u mjuziklu u Pozorištu na Terazijama, Mirka Topalovića. I, to je bila moja velika pozorišna šansa, do tada sam uvek igrao neke heroje, a onda su mi dali da igram tog čovjeka i to je za mene bio jedan korak napred." objasnio je.

Pogledajte šta je još Bosiljčić imao da kaže o novom ostvarenju:

Ostvarenje "Jorgovani" Siniše Cvetića biće prikazano 27. februara u okviru takmičarskog programa Festa, i iako je publika bila u prilici tek da pogleda trejler, TikTok je zatrpan snimcima na kojima Sloboda i Ivan pjevaju pjesmu Dina Merlina i Vesne Zmijanac, te mnogi komentarišu njihovu uvjerljivu hemiju na platnu.

