NOVE OPTUŽBE NA RAČUN SLAVNOG REPERA: Ovog puta od strane muškarca, traži mu 30 miliona na sudu!

Rodni "Lil Rod" Džouns optužio je Paf Didija za se**ualno uznemiravanje i napad tokom saradnje na novom albumu.

Izvor: DFree/Shutterstock

Stiže nova tužba protiv repera Šona Diddy-ja Kombsa (54), nakon njegove nagodbe s bivšom djevojkom Kesi, koja je iznijela mnoštvo optužbi za zlostavljanje tokom njihove veze.

Didi će se ponovo naći na sudu, zbog tužbe koja je upravo predata Federalnom zakonodavanom tijelu u Americi, od strane Rodnija "Lil Rod" Džounsa, producenta koji je radio na reperovom najnovijem albumu. On je izneo jezive optužbe koje uključuju se**ualno uznemiravanje, drogiranje i prijetnje, od strane muzičkog mogula, a sve u trajanju od više od godinu dana.

Producent Rod u optužbi navodi, da je živio i putovao sa Didijem od septembra 2022. do novembra 2023. Tokom ovog perioda, on je snimio sate i sate videa i audio snimaka Didija, i ljudi iz njegovog okruženja, u nečemu što je naveo "nizom ilegalnih aktivnosti". Kako navodi, reper ga je primoravao da mu obezbijedi prostitutke te da učestvuje u se**sualnim aktivnostima sa njima, bez svoje volje. Tužba uključuje, kako se navodi, i snimke sa okupljanja iz Kombsove kuće, gde se pojavljuju i maloljetna lica i prostitutke oba pola, a sve je bilo "začinjeno" alkoholnim pićima u koja bi domaćin stavljao drogu. Džouns potražuje 30 miliona dolara ovom tužbom.

Ova optužba samo je jedna u nizu na račun kontroverznog Didija. Nakon što je njegova bivša partnerka Kesi istupila sa strašnim tvrdanjama, pa se vansudski nagodila, žena po imenu Džoi Dikerson Nil tvrdila je da ju je slavni reper silovao i drogirao 1991. godine. U tužbi se navodi da je Dikerson, koja je u to vrijeme bila studentkinja na Univerzitetu Sirakuz, "nevoljno pristala na večeru s Kombsom".

"Tokom njihovog izlaska, Kombs ju je namjerno drogirao, što je dovelo do toga da je bila u fizičkom stanju u kojem nije mogla samostalno stajati ili hodati. Najprije je vozio do muzičkog studija, gdje nije mogla izaći iz auta, a zatim je nastavio do mjesta gdje je odsjeo kako bi je se*sualno napao", stoji u tužbi. Iako Dikerson nije otišla u policiju nakon navodnog incidenta, tvrdi da joj se kasnije obratio Devante Sving, član R&B grupe "Jodeci", koji joj je navodno rekao da je Kombs dijelio "snimak se*sa" njih dvoje. Sving to nije prijavio, jer se bojao da će izgubiti diskografski ugovor s reperom i producentom.

Paf Didi

Izvor: Profimedia

Šon Love Kombs nije se oglašavao još uvijek povodom novih optužbi, ali se oglasio njegov advokat koji je Džounsove tvrdnje nazvao "nepromišljenim iznošenjem događaja koji su čista fikcija i koji se nisu dogodili, te da je ovo samo bezuspješni pokušaj prikupljanja naslovnih strana".

Didi ima petoro dhece, a njegova supruga Kim Porter iznenada je preminula 2018. godine u njihovom domu u Los Anđelesu u 47. godini, nakon kraće bolesti.

(MONDO/M.C)