Fanovi urnisali nov izgled Bena Afleka, svi se pitaju jedno!

Ben Aflek pojavio se na Netfliksovom festivalu komedije, nakon čega su ga urnisali na društvenim mrežama.

Najnovija epizoda Netfliksovog programa sa "prozivkama" posvećena je zvijezdi američkog fudbala Tomu Brejdiju, uključujući neplanirano pojavljivanje Bena Afleka. "The greatest roast of all time: Tom Brady" dio je Netfliksovog festivala komedije "Netflix is a joke", a ovo je po prvi put da je na platformi pušten needitovan program uživo. Festival je održan u Los Anđelesu u Kia forumu.