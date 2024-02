Mreže gore zbog fotki Dženifer Lopez i Bena Afleka u naletu strasti: "Nađite sobu"

Bena Afleka i Dženifer Lopez paparaci uglavnom "ulove" tokom rasprave ili tokom izliva strasti gdje podsjećaju na dvoje tinejdžera.

Iako Ben Aflek često na javnim pojavljivanjima ili izlascima sa Dženifer izgleda mrzovoljno i nezainteresovano, ovoga puta bilo je drugačije. Par poznatiji kao Benifer, strastvenim izlivima na javnom mjesto stavili su sve priče o nesuglasicama u braku po strani.

Ove nedjelje, uslikani su kako se ljube i grle uz zid zgrade, nakon ručka u Venisu Kaliforniji. Par je izašao u kežual izdanju, oboje su nosili farmerke i jakne, a lica su sakrili naočarima.

Slike su veoma zapažene na Instagramu, komentariše se da je divno vidjeti da ljubav cvijeta, a odjekuje i ovaj komentar: "Nađite sobu!" Scena je zabilježena prekjuče, usred bijela dana i jedna je od najslobodnijih ovog poznatog para za sada.

Dok su čekali da auto dođe po njih, iskoristili su svaki minut da se dodiruju i ljube, a nije im bilo bitno ni ko će to vidjeti. Vjenčali su se u julu 2022. dvadeset godina od raskida prve veridbe, a faza medenog mjeseca izgleda da i dalje traje za njih. Dženifer je nedavno izdala film i album koji je posvetila Benu i njihovoj ljubavi, a kritike su ga dočekale na nož. "This is me... now" nastavak je njenog albuma "This is me... then" koji je takođe bio inspirisan istom vezom i Benom od prije dve decenije.

Prije nego što su obnovili romansu, oboje su bili u drugim vezama i brakovima iz kojih su dobili djecu. Po svemu sudeći, i njihova djeca se odlično slažu, a poseban odnos izgradile su Dženiferina ćerka Ema i Benova Serafina. Obe tinejdžerke se izjašnjavaju kao rodno neutralne osobe.

Pogledajte slike srećnog para koji su paparaci uslikali juče:

