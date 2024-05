ŠTA JE SRPSKI INAT? Objašnjenje Gagija Jovanovića oduševilo, snimak postao viralan

Gagija Jovanovića pitali su da objasni "srpski inat", a on je odgovorom mnoge oduševio, dok je snimak postao viralan.

Izvor: Screenshot/Youtube/Al Jazeera Balkans

Jedan od najpoznatijih glumaca, Dragan Gagi Jovanović, koji se oglasio kada je Branislav Lečić tužio njegovu ćerku Anđelu, postao je hit na društvenim mrežama zbog snimka koji je ponovo postao viralan. Legendarni glumac tokom jednog intervjua, dobio je zadatak da objasni šta je "srpski inat", a njegov odgovor sve je oduševio.

Inat je riječ koju često čujemo u Srbiji, može da bude i pozitivna i negativna osobina, a strancima ju je teško objasniti. Ipak, Gagi je dao sve od sebe i mnoge nasmijao.

"Da li biste mogli strancu da objasnite šta to znači srpski inat?", glasilo je pitanje, a snimak Gagijevog objašnjena brzo se proširio internetom. Mnogi su u komentarima istakli da je ovo "prava definicija".

Gagi je prvo šaljivo poručio: "Evo ti ga na", a onda dao objašnjene: "Inat je nešto što je nama najveća mana i najveća odlika. U isto vrijeme. Taj inat ako se okrene na pozitivno, mi smo u stanju čuda da napravimo na bilo kom polju. Ako to osjeti naš čovjek, tu nepravdu neku, pa ti si ga nadrljao bajo. To je najljepše i to volim strašno kod našeg naroda. Taj inat", rekao je naš proslavljeni glumac.

Pogledajte snimak koji kruži mrežama:

(MONDO)