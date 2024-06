Sahranjen Zoki Šumadinac, 50 ljudi se oprostilo i samo jedan pjevač

Zoki Šumadinac sahranjen je na groblju u selu Natalinci u Gornjem Milanovcu.

Izvor: Printscreen/Youtube/Kurir

Poznati šoumen, pjevač i bivši rijaliti učesnik Zoki Šumadinac preminuo je u 49. godini života, samo tri dana pred punoledstvo sina jedinca, a sahranjen je danas, 9. juna u selu Natalinci u Gornjem Milanovcu. Njega će rodbina i najbliži prijatelji ispratili su ga na vječni počinak uz melodiju njegove najpoznatije pjesme "Autotjun".

U lokalnoj crkvi slomljena Zokijeva majka bila je nadvijena nad sandukom, dok je pored nje nijemo stajao i njegov sin. Majka je kukala za svojim nasljednikom i nije mogla da zaustavi suze.

Oko 50 ljudi prisustvovalo je sahrani Zokija Šumadinca, a od javnih ličnosti pojavio se samo pjevač Husa Alijević. Zokijeva sestra sve vrijeme je kroz plač ponavljala : "Moj brat", a prijatelji su pružali podršku porodici koja je pretpela veliki gubitak.

Husa "Beat Street"

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Zoki Šumadinac je postao poznat po pjesmi "Autotjun", koja je brzo postala hit u Srbiji. Nakon toga, pjevač je učestvovao i u rijalitiju "Zadruga 3", a zatim i u "Zadruga 5", ali zbog zdravstvenih problema je morao da napusti rijaliti. Zoki je tada počeo da se trese i uhvatio se za glavu, a ubrzo je i napustio Bijelu kuću kako bi mu bila ukazana pomoć. Imao je problema sa srcem, a već je pre preživio infarkt.

Rođen u Austriji, ali je živeo u Gornjem Milanovcu, on je ostavio trag kroz muziku, kao i kroz astrologiju. Velika i dugogodišnja prijateljica Zokija Šumadinca, pevačica Mimi Cara se oglasila za domaće medije i otkrila da je on sebi prorekao sudbinu i da joj je ispričao da neće dočekati 2025. godinu: "On mi govorio uvek da ću se vratiti na estradu, da ostanem jaka i za sebe je rekao da će premine, ja sam mislila da se šali, ali je rekao da neće doživjeti 2025. godinu, ja sam mislila da se on šali, da se zeza".

(Informer/MONDO)