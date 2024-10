Preminula majka legendarne Vitni Hjuston: Vodila borbu s bolešću kojoj nema lijeka

Majka legendarne Vitni Hjuston, Sisi Hjuston preminula je u 92. godini.

Sisi Hjuston preminula je u svom domu u Nju Džersiju u ponedjeljak, 7. oktobra dok je bila u bolnici za liječenje Alchajmerove bolesti, rekla je njena snaha Pat Hjuston za Asošijeted pres - "Naša srca su ispunjena bolom i tugom. Gubimo matrijarha naše porodice", navela je Pat u saopštenju i dodala:

"Majka Sisi je bila snažna i moćna figura u našim životima. Žena duboke vjere i ubjeđenja, kojoj je veoma stalo do porodice, službe i zajednice. Njena više od sedam decenija karijera u muzici i zabavi ostaće u prvom planu u našim srcima".

Majka Vitni Hjuston je takođe bila tetka pjevačica Dione Vorvik i Di Di Vorvik. Hjustonova je muzičku karijeru započela 1938. godine u grupi Drinkard Four koju su, pored nje, činili njena sestra En i njihova braća Lari i Niki. Kasnije je, kao solo pjevačica, dobila dva Gremija. Sisi je 2013. godine objavila i memoare pod nazivom "Sjećanje na Vitni".

Hjustonova je tokom svog života osvojila dvije Gremi nagrade, 1996. za najbolji tradicionalni soul gospel album za "Face to Face" i 1998. za album "He Leadeth Me".

"Sisi je imala nevjerovatan glas i to se prenijelo na njenu malu bebu, Vitni. Vitni je došla u crkvenom horu. Bilo je samo predodređeno, ona će da pjeva. Njena sudbina je bila kao i ostatak porodice. Kao da je Bog uperio prst u nas i rekao: 'Neka njihove glasne žice rade ono što moraju. Posmatranje Vitni bilo je kao da vidim kako Sisi ponovo raste. Glas, posvećenost. Svaka djevojčica koja je došla poslije nje željela je da bude Vitni Hjuston", rekla je Vorvik za "People" u februaru.

