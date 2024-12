Roker Milić Vukašinović, nedavno je imao tešku operaciju gdje su mu ljekari amputirali nogu, a sada je njegova supruga Suzana otkrila kako napreduje njegov oporavak.

Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Suzana je otkrila da sa Milićem svakodnevno radi tim ljekara, kao i da će nakon skidanja konaca dobiti protezu.

"Bili su psiholozi i psihijatri. Bili smo pripremljeni na ovo, dosta sam pričala sa njim, znači mu dosta podrška. Doktori su rekli da je dobro. Danas je sa hodalicom prvi put hodao, za koji dan će kući biti pušten. Sve je prošlo kako treba, ovih dana ćemo uzeti mjere za protezu. Čim mu skinu konce ići će na rehabilitaciju. Obilaze ga fizioterapeuti, sve napreduje kako treba. Na intenzivnoj je njezi. Treba da jača i drugu nogu sada na koju mora da se oslanja, uči da hoda. Zahvaljujemo se doktorima, svi su uz njega i bodre ga", rekla je ona za Blic.

Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Podsjetimo, rokeru Miliću Vukašinoviću prije dva dana je amputirana noga do koljena. On se nakon teške operacije oglasio za Telegraf i otkrio kako je došlo do komplikacija: "U bolnici sam, dobro se osjećam. Imao sam nesnosne bolove u stopalima, doktori su odlučili da je amputacija najbolje rješenje. Operacijom to ne bi bilo riješeno. Noga mi je amputirana do koljena", rekao je.

Kako je dalje naveo, mjesecima je pokušavao da riješi svoj problem, ali nažalost to mu nije pomoglo. "Išao sam u hiperbarične komore, ali to nije pomagalo. Sada ne osjećam nikakve bolove. Juče je odrađena amputacija, i sada se osjećam dobro. Vidjeću kako ću sa vještačkom nogom."

Za kraj, sa velikim entuzijazmom, Milić je otkrio i da se bez obzira na sve vraća na scenu. "Jedva čekam da stanem na binu i zasviram", rekao je na kraju roker uz osmijeh.

Pogledajmo još fotografija poznatog muzičara:

Vidi opis "Uči da hoda": Žena Milića Vukašinovića otkrila kako se roker oporavlja nakon amputacije noge Zemlja Groova, Milić Vukašinović, Ivana Španović sa dečkom Vladimirom Kumrićem Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir TV printscreen Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: YouTube/Kurir Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Pink screenshot Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Pink screenshot Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Facebook/screenshot/Milic Vukasinovic Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Petar Stojanović - MONDO Br. slika: 11 11 / 11

Bonus video:

Pogledajte 00:55 "NISU ZVALI I PONUDILI POMOĆ, A SVE PARE SU OTIŠLE NA LEKOVE!" Milić Vukašinović žestoko udario na prijatelje Mandića i Mitrovića Izvor: Kurir televizija Izvor: Kurir televizija

(Telegraf/ Mondo)