Šakira priznala koji pjevač joj je pomogao tokom skandala sa Pikeom: Ćutala je mjesecima o ovome

Pop pjevačica mu se obratila i uputila mu je lijepe riječi

Šakira je u jednom od posljednjih intervjua otkrila koji joj je pjevač pomogao tokom dramatičnog i teškog raskida s fudbalerom Đerarom Pikeom.

Kolumbijska zvijezda je za časopis Rolling Stone istakla da je to bio frontmen grupe Coldplay, Kris Martin. Ispričala je da su se zbližili dok je prolazila kroz težak raskid.

"Bio je uz mene kad sam raskinula i kada sam bila slomljena. Svakog dana je provjeravao kako sam i slao mi riječi podrške", rekla je.

Upoznali su se u emisiji The Voice

Šakira je naglasila da njihovo prijateljstvo traje dugo i uputila mu je lijepe riječi.

"Doživljavam ga kao osobu koja život vidi kroz drugačiju prizmu, koja je osjetljiva na potrebe drugih ljudi i vrlo empatična", dodala je.

Njihovo prijateljstvo započelo je 2014. godine tokom šeste sezone muzičkog takmičenja The Voice, gdje je Kris Martin bio gostujući mentor u emisiji.

Otkriveno da joj je suprug bio nevjeran

Podsjetimo, Šakira je fudbalera upoznala u martu 2011. godine, dok je snimala spot za pjesmu Waka Waka. Zajedno su bili 12 godina, a razišli su se u junu 2022. godine. Par ima dva sina, Milana i Sašu. Njihov raskid privukao je veliku pažnju javnosti, naročito nakon što se saznalo da je Žerar bio nevjeran.

U julu ove godine Šakira je govorila o slobodi koju je osjetila nakon raskida.

"Tu i tamo sam radila na novoj muzici, ali mi je bilo teško. Nisam imala vremena zbog braka i supruga. Sada nemam muža, ali, da, on me sputavao", ispričala je Šakira u intervjuu sa Džimijem Falonom u emisiji The Tonight Show i dodala:

"Sada sam slobodna. Sada zaista mogu da radim."

U martu ove godine izdala je album" Las mujeres ya no lloran" ("Žene više ne plaču"), prvi poslije 2017. godine.

Jednom prilikom izjavila je da je nakon razvoda pretrpjela fizičku i emocionalnu bol.

"Patnja koju sam osjećala bila je vjerovatno najveća koju sam doživjela u cijelom životu. Osjećala sam se kao da mi je neko zabio nož u grudi", ispričala je 47-godišnja pjevačica za Rolling Stone.

