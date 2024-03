"Zamijenila Tvingo za Ferari": Šakira pronašla 15 godina mlađeg!

Samo što je priznala da je žrtvovala karijeru zbog Pikea, Šakira iznenadila sve fotkom u zagrljaju puno mlađeg glumca.

Kolumbijska pjevačica izgleda nikada ljepše, a izgleda da je preboljela razvod. Fotografije Šakire i poznatog glumca u strasnom zagrljaju napravile su rusvaj na mrežama. Kolumbijska pjevačica samo što je izjavila da se mnogo žrtvovala u prethodnoj vezi, sa Đerarom Pikeom.

Raskid bivšeg para bio je intrigantna tema, prožeta njenim osvetničkim pjesmama. Sigurno se sjećate kako je Šakira prošle godine pjevala:

"Zamijenio si Ferari za Tvingo, roleks za kasio", što se tumačilo kao njena poruka bivšem partneru i njegovoj vezi sa Klarom Čijom Marti, sa kojom ju je navodno prevario, a bilo je sumnji da je imao još ljubavnica, dok je trajala romansa sa pjevačicom.

Zbog pomenutih stihova, Šakirini fanovi sada njene slike sa glumcem komentarišu rečima: "Zamijenila si Tvingo za Ferari". Šakira (47) je na tim slikama u zagrljaju glumca Lisjena Laviskona (32) poznatog po ulozi u seriji "Emily in Paris". Pretpostavlja se da se radi o kadrovima spota za novu pjesmu "Punteria".

Pjevačica će uskoro objaviti prvi album nakon sedam godina o čemu je pričala nedavno za "Sunday Times". "Dugo sam stavila svoju karijeru na čekanje, kako bih bila uz Đerara kako bi on mogao da igra fudbal, za ljubav je bilo potrebno mnogo odricanja", rekla je. Šakira i 10 godina mlađi Pike (37) bili su u vezi od 2011. do 2022. Imaju sinove Milana (11) i Sašu (9). Pjevačica sa djecom više mjeseci živi u Milanu dok je bivši fudbaler ostao u Barseloni, a može da viđa sinove kad god poželi.

Pjevačica je poručila da je novi album "transformacija boli u kreativnost, frustracije u produktivnost, ljutnje u strast, ranjivosti u otpornost".

"Bilo je toliko dijelova mog života koji su se raspali pred mojim očima i morala sam da na neki način ponovo sve izgradim, skupljala sam kosti sa poda i spajalai ih. I ljepilo koje je sve to držalo zajedno bila je muzika", bila je iskrena. "Muzika mi je pomogla da se izborim sa demonima koji su me mučili, i bio je to dobar osjećaj", zaključila je Šakira.

