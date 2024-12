Krstio se Denzel Vašington: Slavni glumac postao i sveštenik, mijenja život iz korjena

Denzel je religijsko prosvetljenje doživio osamdesetih godina u crkvi u Los Anđelesu.

Izvor: Printscreen/Instagram/InsideHistory

Poznati holivudski glumac Denzel Vašington odlučio je da se krsti neposredno pred svoj 70. rođendan, 28. decembra, i postane sveštenik na službi. Krštenje je obavljeno u subotu u pantekostnoj crkvi "Kelly Temple Church of God in Christ" u Harlemu, Njujork.

Vošington je o ovom važnom trenutku obavijestio svoje fanove putem društvenih mreža, a ceremonija je prenošena uživo na Fejsbuku. Na fotografijama i video snimcima, glumac, odjeven u bijelu odoru, može se videti kako ga sveštenik uranja u crkveni obredni bazen. Nakon krštenja, dobio je i zvaničnu potvrdu o obavljenom obredu. Pantekostna crkva, čiji je član postao, vjeruje da krštenje donosi direktno lično iskustvo s Bogom.

Izvor: YT/Boxoffice Trailers

Denzel je podijelio sjećanje iz mladosti, kada je kao 20-godišnjak u kozmetičkom salonu svoje majke upoznao ženu po imenu Rut Grin. Ona mu je tada prorekla da će proputovati svijet i držati propovedi milionima ljudi. Nakon krštenja, crkva mu je dodelila dozvolu za vođenje vjerskih obreda poput vjenčanja, a uskoro će dobiti priliku da postane i rukopoloženi sveštenik.

"Trebalo mi je vremena, ali tu sam" rekao je glumac, koji je podijelio sjećanje iz mladosti, kada je kao 20-godišnjak u kozmetičkom salonu svoje majke upoznao ženu po imenu Rut Grin. Ona mu je tada prorekla da će proputovati svijet i držati propovedi milionima ljudi. Nakon krštenja, crkva mu je dodjelila dozvolu za vođenje verskih obreda poput venčanja, a uskoro će dobiti priliku da postane i rukopoloženi sveštenik.

"Osjećao sam se kao da sam se uzdigao. Činilo mi se kao da su mi leđa izvijena, a oči su mi bile zatvorene. Nije da sam išao ka svjetlosti, ali - ne mogu to tačno opisati. I brbljao sam, i brbljao sam, jer sam bio ispunjen Duhom Svetim," rekao je glumac nedavno za "Esquire" prisetivši se svog religijskog iskustva koje je doživio osamdesetih godina u crkvi u Los Anđelesu, pride istakavši da je to trenutak kada se verski "probudio". Tada se prisjetio i poteškoća sa kojima se suočavao u Holivudu zbog svog stava o vjeri.

"Ne možete tako da pričate i osvojite Oskara. Ne možete tako pričati i ići na zabave. U ovom gradu se to ne može reći. O tome se u ovom gradu ne priča. O tome se ne priča... Nije moderno. Nije seksi. Ali to ne znači da ljudi u Holivudu ne vjeruju," rekao je glumac, piše "The Guardian".

Izvor: YT/Boxoffice Trailers

(Mondo)